Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς - Κοντοζαμάνης για τoν κορονοϊό και το νέο lockdown (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα για την αναχαίτιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και τα “επόμενα βήματα”.