Χαρδαλιάς για lockdown: Μετακινήσεις μόνο με SMS στο 13033 ή βεβαίωση

Τι είπε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων για τη νέα πραγματικότητα μετά την επιβολή του καθολικού lockdown στη χώρα.

Σε «κρίσιμο και σημαντικό σταυροδρόμι» βρισκόμαστε, ανέφερε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ενημέρωση για τον κορονοϊό, το απόγευμα της Πέμπτης.

Αντιμετωπίζουμε «ακόμα μια δύσκολη συγκυρία», είπε ο κ. Χαρδαλιάς και συμπλήρωσε «μια δοκιμασία που όλοι έχουμε ξαναζήσει και θα θέλαμε να μην ξαναζήσουμε» καλώντας τους πολίτες «να προστατεύσουμε όσους αγαπάμε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την ίδια μας την πατρίδα».

«Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο αλλά πρέπει να επαναλάβουμε όλα τα σημαντικά, τα ξεχωριστά» δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας, ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι σε «μόλις 5 ημέρες είχαμε αύξηση κρουσμάτων κατά 20%» ενώ οι συμπολίτες μας που νοσηλεύονται αυξήθηκαν κατά 36%, οι διασωληνωμένοι κατά 34%, οι νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ και ΜΑΘ κατά 33%, ενώ τις τελευταίες 5 ημέρες χρειάστηκαν ακόμα 55 ΜΕΘ.

Εξήγησε πως κατά τη διάρκεια του γενικού lockdown των τριών εβδομάδων, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, επιτρέπονται οι μετακινήσεις μόνο με αποστολή SMS στο 13033 ή με τη σχετική βεβαίωση, όπως και την άνοιξη.

Τι θα ισχύσει από το πρωί του Σαββάτου σε όλη τη χώρα

Μεταξύ άλλων:

Δεν επιτρέπονται μετακινήσεις μεταξύ νομών

Μόνο με αρνητικό τεστ η είσοδος στη χώρα

Ανοιχτά τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα σχολεία ειδικής αγωγής

Ειδικά για κομμωτήρια δίνεται παράταση δύο ημερών, μπορούν να λειτουργήσουν το Σάββατο και την Κυριακή

Επιτρέπονται delivery και take away

