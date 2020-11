Κοινωνία

Lockdown: Aνοιχτά τα κομμωτήρια το Σαββατοκύριακο

Τα μέτρα για την παράταση λειτουργίας των κομμωτηρίων.

Από τις 6 το πρωί του Σαββάτου ξεκινά η εφαρμογή του γενικού lockdown στη χώρα με τα καταστήματα να κλείνουν για τρεις εβδομάδες, ωστόσο θα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις όπως για τα κομμωτήρια, τα οποία θα πάρουν μία μικρή παράταση μέχρι να κατεβάσουν ρολά.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού και της επιβολής lockdown, τα κομμωτήρια, τα κουρεία και τα κέντρα αισθητικής θα μπορούν να λειτουργήσουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

Από τη Δευτέρα όμως 9 Νοεμβρίου και έως τις 30 Νοεμβρίου θα κατεβάσουν και αυτά ρολά.

Τα μέτρα λειτουργίας των κομμωτηρίων για τον κορονοϊό προβλέπουν:

Τέσσερα άτομα έως 100 τ.μ. και ένα άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον.

Απόσταση δύο μέτρων μεταξύ θέσεων εργασίας.

Εξυπηρέτηση πελατών μόνο με ραντεβού.