Καλογρίτσας: Διεκπεραίωνα κυβερνητικές εντολές (βίντεο)

Σε δεινή θέση φέρνει το Νίκο Παππά η σημερινή κατάθεση του Χρήστου Καλογρίτσα στην πταισματοδίκη Αμαρουσίου. Για πρώτη

φορά ο αποκαλούμενος «κόκκινος εργολάβος» κατέθεσε αυτοπροσώπως στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας για το σκοτεινό παρασκήνιο του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών το 2016 που ξεκίνησε το καλοκαίρι μετά από τις καταγγελίες της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ, συμφερόντων Καλογρίτσα. Όχι μία, αλλά τρεις φορές φέρεται να κατονόμασε τον Νίκο Παππά και να υποστήριξε ότι καθ' υπόδειξή του μπήκε στη διαδικασία να αποκτήσει κανάλι, αλλά και να βρεθεί ο τρόπος χρηματοδότησης.

Ο Χρήστος Καλογρίτσας φέρεται να περιέγραψε με λεπτομέρειες το πώς έγινε η προσέγγισή του από το Νίκο Παππά και συνεργάτες του, τους οποίους όμως δεν κατονόμασε:"Εκείνη την περίοδο είχα δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, συνεπώς δεν είχα λεφτά για κανάλια. Όταν το είπα στον κ.Παππά μου απάντησε: «Δεν χρειάζονται χρήματα από εσένα. Θα τα βρούμε εμείς. Εμείς το όνομα σου θέλουμε μόνο»".

Επιπλέον, φέρεται να επιβεβαίωσε πλήρως τις καταγγελίες της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ, ότι με τις ευλογίες του White House, δηλαδή

του τότε Μεγάρου Μαξίμου και με την καθοδήγηση του Νίκου Παππά έγινε η σύναψη εικονικής συνεργασίας με τον κατασκευαστικό κολοσσό CCC της οικογένειας Χούρι, ώστε να εξευρεθούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ για την εγγυητική επιστολή που ήταν απαραίτητη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών.

Ο Χρήστος Καλογρίτσας ξέσπασε τον περασμένο Ιούλιο, όταν ο Λιβανέζικος κατασκευαστικός κολοσσός CCC του ζήτησε πίσω τα 3 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας ένα συμφωνητικό υπεργολαβίας για ένα έργο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο εργολάβος εξεμάνη πως επρόκειτο για εικονική σύμβαση, με κουμπάρους τον Νίκο Παππά και το White Ηouse , για να καλύψει την εγγυητική επιστολή στα τελη Αυγούστου του 2016, ώστε να πάρει τηλεοπτική άδεια: "Και εδώ πράγματι είναι το σημείο της απόλυτης απογοήτευσης, της προδοσίας και της διάψευσης της εμπιστοσύνης , αφού τα άνω στελέχη, τα οποία επί σειρά ετών εμπιστευόταν και τις εντολές των οποίων εκτελούσε πιστά, δεν αξίωσαν από την CCC και τον Samer Khouri την τήρηση της συμφωνίας, που οι ίδιοι είχαν κλείσει μαζί τους, αλλά αντιθέτως εγκατέλειψαν τον Χρήστο Καλογρίτσα και την οικογένειά του, και τους θυσίασαν προκειμένου να μην δυσαρεστήσουν την πλευρά της CCC και του ιδιοκτήτη της - Samer Khouri".

Η ευθεία αναφορά του εργολάβου στο όνομα του πρωτοκλασάτου Υπουργού της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα Νίκου Παππά δεν αποκλείεται να ενεργοποιήσει άμεσα το νόμο περί ευθύνης Υπουργών. Εφόσον από την κατάθεση του Χρήστου Καλογρίτσα περιγράφονται ευκρινώς αδικήματα στα οποία φέρεται να ενέχεται υπουργός τότε αμελλητί η δικογραφία θα πρέπει να αποσταλεί στη Βουλή. Δεν θεωρείται απίθανο πάντως ο κ. Καλογρίτσας να κληθεί σε συμπληρωματική κατάθεση. Σε κάθε περίπτωση η έρευνα θα στραφεί και στο ρόλο που είχε η οικογένεια Χούρι και η CCC στην καταγγελλόμενη ως εικονική σύμβαση.