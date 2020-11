Αθλητικά

Euroleague: Μεγάλο “διπλό” του Ολυμπιακού στη Ρωσία

Επιστροφή στις νίκες για τους “ερυθρόλευκους” με αντίπαλο την Ζενίτ

Η ομάδα του Μπαρτζώκα γυρίζει νικήτρια από τη Ρωσία, παίζοντας πολύ καλή άμυνα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με την Ζενίτ και παρότι στο τέλος τα χρειάστηκε, πήρε το ροζ φύλλο.

Σλούκας, Τζένκινς, Παπανικολάου, Ζαν-Σαρλ, Μάρτιν ήταν στην αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού. Οι ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν με καλό ρυθμό στην επίθεση (9-10 στο 3’), όμως το άσχημο ήταν πως η Ζενίτ είχε 3/3 έξω από τα 6.75.

To καλό νέο στο ξεκίνημα ήταν ο Χασάν Μάρτιν με 6π. και 2 ριμπ και το ότι ο Ολυμπιακός είχε τρία κλεψίματα στο 5’ (9-14). O Ολυμπιακός είχε μεν 3/3 τρίποντα, όμως και η Ζενίτ είχε 5/8, με τον Χόλινς να έχει 4/4 για το 18-19 στο 7’. Η Ζενίτ με αιφνιδιασμό του Ρίβερς πέρασε μπροστά 20-19 με το δεκάλεπτο να λήγει έτσι και τους ερυθρόλευκους να μετρούν 6 λάθη.

Νευρικά ξεκίνησαν οι δυο ομάδες το δεύτερο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό να χάνει τρεις σερί επιθέσεις από επιθετικά ριμπάουντ (22-19 στο 12’). Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ (25-25) με τη Ζενίτ να έχει 3/11 δίποντα αλλά και 6/11 τρίποντα.

Ο Σπανούλης βοήθησε σε δημιουργία και εκτέλεση για το 25-29 στο 16’, ενώ και η άμυνα έκανε σπουδαία δουλειά, δίνοντας ρυθμό στην επίθεση (25-31) κι έχοντας μόνο ένα λάθος. Με Σπανούλη η διαφορά πήγε στο +8 (27-35) και αργότερα στο +10 (27-37). Οι ερυθρόλευκοι ήλεγχαν πλήρως την κατάσταση και έκλεισαν το ημίχρονο στο 27-41, δεχόμενοι μόλις 7 πόντους στο δεκάλεπτο, ενώ ο «Kill Bill» ήταν καθοριστικός με 4π. και 3 ασίστ.

Στο μεταξύ, ο Άαρον Χάρισον που τραυματίστηκε πονούσε στο δεξί γόνατο, δεν έπαιξε και θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία με την επιστροφή του Ολυμπιακού στην Ελλάδα.

Ο Ολυμπιακός ήλεγχε την κατάσταση και στο τρίτο δεκάλεπτο (34-44 στο 25’), όμως είχε συμπληρώσει νωρίς τα ομαδικά φάουλ με τον Τζένκινς να έχει φτάσει τα 4. Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούσαν μια διαφορά ασφαλείας (36-49 στο 26’) με ένα γρήγορο 5-0 στο 36-44, κόβοντας τον βήχα της Ζενίτ, χάρη και πάλι στην άμυνα του. Με τρίποντο του ΜακΚίσικ η διαφορά πήγε ακόμα και στους +16 (38-54), ενώ σε αυτή την περίοδο έλαμψε το άστρο του Ζαν Σαρλ με 7π., 5 ριμπάουντ και καταπληκτικές άμυνες.

Με δυο τρίποντα του Μπίλι Μπαρόν η διαφορά έπεσε στους 11 (49-60) με τον Μπαρτζώκα εκνευρισμένο να παίρνει τάιμ άουτ. Η Ζενίτ παίζοντας ζώνη μείωσε περαιτέρω σε 53-60 στο 34’ και με τον Μπαρόν πάλι μείωσε 55-60. Ο «Kill Bill» έσπασε τη ζώνη με το 55-63 με τρίποντο, αλλά ο Μπαρόν συνέχιζε το βιολί του (57-63 στο 35’), με τον Ολυμπιακό να φτάνει τα 15 λάθη. Με ελεύθερο τρίποντο του τρομερού στο 4ο δεκάλεπτο Μπαρόν έπεσε στους τρεις (60-63). Ο Βεζένκοφ με μεγάλο τρίποντο έκανε το 60-66 δίνοντας ανάσα στα 3’16’’ για το τέλος, ενώ ο ΜακΚίσικ με απίθανο κάρφωμα έκανε το 60-68. Ο Ολυμπιακός με τον Μάρτιν στο ζωγραφιστό έκανε το 60-70 κι έδειξε να καθαρίζει με το 7-0 το ματς στα 2'07''. Ο Μπαρόν συνέχιζε τα δικά του (63-70), όμως στη συνέχεια αστόχησε. Στο 1'04'' ο ΜακΚίσικ πήγε στις βολές (1/2) για το 63-71 στη συνέχεια οι Ρώσοι αστόχησαν και κάπου εκεί γράφτηκε ο επίλογος για το τελικό 66-75.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 27-41, 43-58, 66-75