Εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του βουλευτή Ιάσονα Φωτήλα (εικόνες)

Το όχημα του βουλευτή της ΝΔ ήταν σταθμευμένο στο κέντρο της Πάτρας.

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης, από 4 κουκουλοφόρους, έγινε το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο του βουλευτή Αχαΐας της ΝΔ, Ιάσονα Φωτήλα, που ήταν σταθμευμένο στο κέντρο της Πάτρας.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Φωτήλας, σχετικά με την επίθεση, «το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο κάτω από το σπίτι μου, στην οδό Αράτου, όταν κάποια στιγμή άκουσα έκρηξη και βγήκα έξω να δω τι συμβαίνει». «Τότε», συνέχισε, «είδα το αυτοκίνητό μου να έχει πάρει φωτιά και κάποιοι γείτονες να προσπαθούν να την σβήσουν με πυροσβεστήρες».

«Όπως με ενημέρωσαν» πρόσθεσε «πέρασαν τέσσερα άτομα που φορούσαν κουκούλες και στη συνέχεια ο ένας έριξε κάποιο υγρό στο αυτοκίνητο, ο δεύτερος έσπασε το τζάμι, ο τρίτος πέταξε στο εσωτερικό του οχήματος μία βόμβα μολότοφ και κατόπιν εξαφανίστηκαν».

«Αυτές οι πράξεις φασισμού μάς δυναμώνουν και στο τέλος της ημέρας η δημοκρατία θα βγαίνει πάντα κερδισμένη» τόνισε ο κ. Φωτήλας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι «πρέπει να δώσουμε να καταλάβουν σε όλους αυτούς, που επιτέθηκαν προ ημερών στον πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου και σήμερα στο αυτοκίνητό μου, ότι δεν μπορούν πλέον να προβαίνουν ατιμώρητοι σε τέτοιες ενέργειες» προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση ήδη το κάνει αυτό».

ΝΔ: εγκληματική ενέργεια

Την απερίφραστη καταδίκη του για την επίθεση εναντίον του αυτοκινήτου του βουλευτή Ιάσονα Φωτήλα, εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Τάσος Γαϊτάνης.

Σε δήλωση του ο κ. Γαϊτάνης τόνισε: "Ο εμπρησμός με βόμβες μολότοφ του αυτοκινήτου του βουλευτή της ΝΔ, Ιάσονα Φωτήλα είναι μια εγκληματική ενέργεια που στόχο έχει τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Την καταδικάζουμε απερίφραστα".