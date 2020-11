Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αυξήθηκε επικίνδυνα το ιικό φορτίο σε Ιωάννινα και Κρήτη (βίντεο)

Την ίδια ώρα, στα όρια τους βρίσκονται γιατροί και νοσηλευτές στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας.

Της Λίλιαν Τσουρλή

“Σφυροκοπάει” τη χώρα ο κορονοϊός, με όλο και περισσότερες Περιφέρειες να ζουν τον εφιάλτη.

Στα Ιωάννινα, που βρίσκονται σε lockdown, ένας από 56 τρόφιμους από ιδιωτικό γηροκομείο, έχασε τη “μάχη” για τη ζωή, ενώ σοβαρή είναι και η κατάσταση των υπολοίπων. Οι νέες κλίνες ανοίγουν η μια μετά την άλλη, ενώ η Περιφέρεια Ηπείρου είναι σε ετοιμότητα ώστε να μετατρέψει άμεσα ένα κτίριο σε μονάδα COVID.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι, τις τελευταίες ημέρες, το ιικό φορτίο στα λύματα της πόλης έχει αυξηθεί επικίνδυνα. Ενώ στα λύματα, πλέον, έχουν στρέψει την προσοχή τους και οι επιστήμονες στην Κρήτη.

Στα όριά τους γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας. Στη Λάρισα καταγράφεται ρεκόρ κρουσμάτων για την Περιφέρεια. Συνεχώς αυξάνονται τα κρούσματα από κέντρο αποκατάστασης της πόλης, αλλά και στο ΕΚΑΒ.

Ουρές στήθηκαν από το πρωί και στην “κόκκινη” Κομοτηνή για rapid test, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα.

Στους δρόμους βγήκαν οι φοιτητές στην Πάτρα, ζητώντας να γίνονται κανονικά τα μαθήματα και όχι με τηλεκπαίδευση, ενώ οι γιατροί ζητούν να ανοίξει άμεσα το Νοσοκομείο Θώρακος για περιστατικά COVID, καθώς το σύστημα δεν θα αντέξει.

Αύξηση υπάρχει και στις εισαγωγές ασθενών στις Σέρρες, ενώ σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι της Αστυνομίας.

Στη Μεσσηνία, σύμφωνα με καταγγελίες, η αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται σε όσους θα έπρεπε να είναι σε καραντίνα, αλλά δεν την εφαρμόζουν. Για αυτόν τον λόγο οι περιπολίες της Αστυνομίας είναι αυξημένες.

Στον δρόμο η Αστυνομία και στην Ξάνθη, σε μία προσπάθεια να απομακρυνθούν οι νεαροί από τις πλατείες.

“Άδεια” πόλη και η Θεσσαλονίκη, με τις αεροδιακομιδές να ενισχύονται σε προσωπικό και να είναι πλέον σε ετοιμότητα προκειμένου να μεταφέρουν ασθενείς σε νοσοκομεία άλλων Περιφερειών.