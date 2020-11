Υγεία - Περιβάλλον

Πρόσληψη 300 μόνιμων γιατρών στις ΜΕΘ

Τροπολογία του Βασίλη Κικίλια στη Βουλή. Επίταξη ιδιωτικών κλινικών.

Την άμεση πρόσληψη 300 μόνιμων γιατρών στις ΜΕΘ και την περαιτέρω αύξηση κλινών εντατικής θεραπείας προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στην Βουλή καταθέτοντας την σχετική τροπολογία.

Ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθεια ανάσχεσης της πανδημίας ενώ πρόσθεσε ότι μέσα σε ελάχιστους μήνες έχουν διπλασιαστεί οι κλίνες ΜΕΘ ενώ έχουν προσληφθεί περισσότερα από 7.000 στελέχη υγειονομικού προσωπικού.

«Καταβάλουμε προσπάθεια για να μείνει η χώρα όρθια και το ΕΣΥ να μην αφήσει κανένα συμπολίτη μας απροστάτευτο» είπε ο κ. Κικίλιας για να προσθέσει «η τροπολογία προβλέπει άμεση πρόσληψη 300 μόνιμων ιατρών στις ΜΕΘ. Οι 200 προσλήψεις αφορούν αιτήσεις και διαδικασίες που ούτως ή άλλως τρέχουν και οι 100 επιλαχόντες. Ολοι θα περάσουν με άμεσες διαδικασίες από Δευτέρα στο ΕΣΥ».

Ο κ. Κικίλιας τόνισε, επίσης, ότι οι ειδικευόμενοι που το επιθυμούν θα μπορούν να παρατείνουν την υπηρεσία τους στο ΕΣΥ όπως επίσης θα μπορεί να παρατεθεί η θητεία ιατρών κοντά στο όριο συνταξιοδότησης που συνταξιοδοτούνται στις 31/12 δύναται επεκταθεί αν το επιθυμούν για άλλους 6 μήνες μέχρι 31/6/2021. Δίνεται και η δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς να μπορέσουν υπηρετήσουν ΕΣΥ με ειδική σχέση εργασίας κι αποζημίωση

Παράλληλα με αυτά τα μέτρα για την ταχεία ενίσχυση του ΕΣΥ επεκτείνεται η δυνατότητα αναγκαστικής διάθεσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων.

«Ζούμε πρωτόγνωρες συνθήκες και είμαι πεπεισμένος ότι παλεύοντας κι αγωνιζόμενοι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε» τόνισε ο υπουργός.

ΣΥΡΙΖΑ: τώρα είναι πολύ αργά – εγκληματική η ευθύνη Μητσοτάκη

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ο κος Μητσοτάκης πρέπει να βρίσκεται σε απόλυτο πανικό. Αλλιώς δεν εξηγείται πως σε μια τροπολογία καταφέρνει να ξεγυμνώσει όλη την εγκληματική του ανεπάρκεια στην πανδημία.

Έξι μήνες η βασική μας κριτική στη κυβέρνηση είναι ότι άνοιξε αλλοπρόσαλλα τον τουρισμό δίχως σχέδιο, αφού δεν επέβαλε πρωτόκολλα για υποχρεωτικό αρνητικό τεστ στις πύλες εισόδου. Και ότι δεν ενισχύει το ΕΣΥ με πρόσληψη μόνιμων γιατρών και επίταξη των ιδιωτικών ΜΕΘ.

Έξι μήνες ο κ. Μητσοτάκης απαντάει ότι το πρώτο δε γίνεται και το δεύτερο δε χρειάζεται. Έπρεπε να φτάσουν οι νεκροί τους 700 και τα κρούσματα τα 3.000 τη μέρα για να προχωρήσει στα αυτονόητα και να τα κάνει πράξη.

Μόνο που τώρα είναι πολύ αργά και την εγκληματική ευθύνη φέρει ακέραια ο κος Μητσοτάκης».