Αθλητικά

Europa League: Ο ΠΑΟΚ συνέτριψε την Αϊντχόφεν

Καταιγιστικός ο “Δικέφαλος του Βορρά” απέναντι στην ολλανδική ομάδα.

Μέσα σε 19 λεπτά παιχνιδιού στην επανάληψη, ο ΠΑΟΚ, αν και πίσω στο σκορ με 0-1 από την πολύ καλή στο πρώτο μέρος Αϊντχόφεν, “μεταμορφώθηκε” σε ομάδα-θαύμα και “κατακεραύνωσε” την ολλανδική ομάδα, την οποία διέσυρε με 4-1, δημιουργώντας όχι μόνο αίσθηση με την εξαιρετική και μεγάλη νίκη του, αλλά και τις προϋποθέσεις της πρόκρισης για την φάση των “32” του Europa League.

To κλειδί της μεγάλης ανατροπής και ανεπανάληπτης επιτυχίας του ΠΑΟΚ, ήταν οι αλλαγές στις οποίες προχώρησε ο Πάμπλο Γκαρσία, περνώντας στην ομάδα τους γρήγορους επιθετικούς Τζόλη και Σφιντέρσκι, που με την σειρά τους αξιοποίησαν και τον χαρισματικό Αντρίγια Ζίφκοβιτς, ο οποίος με δυο ωραία γκολ “έδειξε τον δρόμο” της μεγάλης νίκης.

Η Αϊντχόφεν μπήκε καλά στο πρώτο ημίχρονο, ήξερε τι ζητούσε στο γήπεδο και ευνοήθηκε από το συγκυριακό λάθος του Σβαμπ, που στο 19' ανέτρεψε τον Μάλεν και το πέναλτι που καταλόγισε ο Πολωνός ρέφερι, μετέτρεψε σε γκολ ο Ζαχάβι στο 21΄.

Ο ΠΑΟΚ μετά το 25΄ βρήκε κάποιο ρυθμό, αλλά ήταν αναιμικός επιθετικά και δεν απείλησε σε καμιά περίπτωση την εστία των Ολλανδών, που δεν έπαψαν ποτέ στο πρώτο μέρος να ελέγχουν το παιχνίδι, με κινήσεις κάθετες και πολύ καλά οργανωμένες. Μάλιστα στο 41΄ οι φιλοξενούμενοι “αγκάλιασαν” ένα δεύτερο γκολ, το οποίο όμως αποσοβήθηκε την τελευταία στιγμή. Ο Ελ Καντουρί έκανε το λάθος, ο Ζάχαβι βγήκε σε θέση “τετ α τετ”, ο Ζίβκοβιτς αρχικά έκοψε και ο Βαρέλα πρόλαβε την μπάλα λίγο πριν την γραμμή για να παραμείνει το 0-1 στο πρώτο ημίχρονο.

Με την έναρξη της επανάληψης, ο Γκαρσία έκανε δύο αλλαγές αλλάζοντας την διεισδυτικότητα της επίθεσης και στο 47' ήρθε η ισοφάριση. Ο νεοεισελθών Τζόλης εκτέλεσε κόρνερ, ο Ζίφκοβιτς σούταρε δυνατά, και ο Σβαμπ στην πορεία της μπάλας την άλλαξε ελαφρά και την έστειλε στα δίχτυα του αιφνιδιασμένου Μβογκό για να γίνει το 1-1.

Όμως με το γκολ αυτό ο ΠΑΟΚ πήρε δύναμη και ταχύτητα και σύντομα πήρε προβάδισμα στο σκορ. Ήταν το 55' όταν ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς με δυνατό βολέ παραβίασε την εστία της Αϊντχόφεν, μετά από ασίστ του Σβαμπ και αρχική ενέργεια του Σφιντέρσκι.

Ο “Δικέφαλος του Βορρά” πήρε μπρος για τα καλά και σε τρία λεπτά (58') πέτυχε και τρίτο γκολ. Ο Χρήστος Τζόλης, με δυνατό σουτ, παραβίασε την ολλανδική εστία, καθηλώνοντας τους φιλοξενούμενους σε ρόλο παθητικό. Στο 66' ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς πέτυχε με “βολίδα” το 4-1, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τζόλης παραβίασε για μια ακόμα φορά την εστία του Μβογκό, αλλά το γκολ ακυρώθηκε με υπόδειξη offside.

Η λήξη του αγώνα βρήκε τον ΠΑΟΚ θριαμβευτή απέναντι σε έναν σημαντικό αντίπαλο, από τον οποίο στο παρελθόν είχε γνωρίσει τρεις ήττες και δυο διαδοχικούς αποκλεισμούς. Η επιθετική ομορφιά του στο δεύτερο ημίχρονο ανταμείφθηκε γενναιόδωρα και οι προοπτικές της πρόκρισης πολλαπλασιάστηκαν μετά την σημερινή πρώτη νίκη του στην φάση των ομίλων.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Γκαρσία): Ζ. Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Κρέσπο, Γιαννούλης (71' Λύρατζης), Σβαμπ, Ελ Καντουρί (80' Τσιγγάρας), Ντούγκλας Αουγκούστο, Αντρίγια Ζίβκοβιτς (85' Μουργκ), Μπίσεσβαρ (46' Τζόλης), Τσόλακ (46' Σφιντέρσκι).

Αϊντχόφεν (Σμιντ): Μβογκό, Τέτζε, Σανγκαρέ (83' Λεντέσμα), Μποσκαλί, Μαξ, Τόμας (57' Μαντουεκέ), Ροσάριο (46' Φέϊν), Γκέτσε (83' Σαϊμπαρί), Ιχατάρεν (58' Μάουρο Τζούνιορ), Μάλεν, Ζάχαβι.