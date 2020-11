Κοινωνία

Κορονοϊός: Νέα λεωφορεία στους δρόμους της Αττικής (βίντεο)

Προστίθενται επιπλέον 300 οχήματα μέχρι το τέλος του χρόνου, για να περιοριστούν οι εικόνες συνωστισμού.