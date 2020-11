Κόσμος

Κορονοϊός: Σε “καραντίνα” ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών

Ο Ντόμινικ Ράαμπ ήρθε σε επαφή με πρόσωπο που διαγνώστηκε θετικό στη νόσο COVID-19.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντομινίκ Ράαμπ, μπήκε σε αυτο-απομόνωση, αφότου ήρθε σε επαφή με πρόσωπο που αργότερα διαγνώστηκε θετικό στη νόσο COVID-19, έγινε γνωστό από το Yπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε σήμερα ότι ένα πρόσωπο με το οποίο ήλθε πρόσφατα σε στενή επαφή, διαγνώστηκε θετικό στον νέο κορονοϊό», επεσήμανε ένας εκπρόσωπος Τύπου του Φόρεϊν Όφις.

«Ακολουθώντας τις κυβερνητικές οδηγίες και τους κανόνες του NHS, ο Υπουργός Εξωτερικών προέβη αμέσως στα απαραίτητα βήματα για να αυτοαπομονωθεί για το απαιτούμενο διάστημα. Θα συνεχίσει να εργάζεται από μακριά κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής».