Κοινωνία

Αναστολή κινητοποιήσεων από δικαστές και εισαγγελείς

Αναστολή και από την Ένωση Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ).

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) μετά τη σημερινή εξαγγελία του πρωθυπουργού για lockdown αναστέλλει τις προγραμματισμένες για αύριο διακοπές (στάσεις εργασίας) των συνεδριάσεων των δικαστηρίων (9.π.μ. έως 12μ.).

Παράλληλα, και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ) αναστέλλει και εκείνη με τη σειρά την εξαγγελθείσα διακοπή για μισή ώρα όλων των συνεδριάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της ΕΔΕ έχει ως εξής:

«Η σημερινή εξαγγελία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων για μερική αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων – που αναμένεται να εξειδικευθεί τις επόμενες ώρες - αποτελεί μια πικρή επιβεβαίωση των εκτιμήσεων που κάναμε για την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός από την πανδημία. Η επικίνδυνη συντεχνιακή λογική που υποστηρίχθηκε από την ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών βρέθηκε σύντομα αντιμέτωπη με την πραγματικότητα. Καμιά αντιπαλότητα όμως δε νοείται με τη μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων, των οποίων το θεσμικό ρόλο σεβόμαστε, κατανοώντας απόλυτα τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται. Τώρα η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας αποτελεί προτεραιότητα για όλους και οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ειδικούς.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με αίσθημα ευθύνης αναστέλλει τις εξαγγελθείσες για αύριο διακοπές συνεδριάσεων».

Η ανακοίνωση της Ένωση Διοικητικών Δικαστών, έχει ως εξης:

«Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, όπως είναι γνωστό, είχε αποφασίσει, ως μορφή διαμαρτυρίας για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη λειτουργία των δικαστηρίων χωρίς περιορισμούς, την συμβολική διακοπή όλων των συνεδριάσεων των διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας, την Παρασκευή 6/11/2020 για μισή ώρα.

Οι εξελίξεις, με τη θέση σε ισχύ από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου των έκτακτων περιοριστικών μέτρων (LOCKDOWN), δικαίωσαν την Ένωσή μας. Κατόπιν αυτών, εφόσον εκ των πραγμάτων πλέον τα δικαστήρια θα λειτουργήσουν με περιορισμούς, αναστέλλουμε την αυριανή μας συμβολική κινητοποίηση και αναμένουμε η κυβέρνηση, κατά την εξειδίκευση των μέτρων όσον αφορά τη λειτουργία των διοικητικών δικαστηρίων, να εισακούσει τις προτάσεις μας».