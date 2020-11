Αθλητικά

Europa League: Η ΑΕΚ δεν ζορίστηκε από τη Ζόρια

Δεν άφησε περιθώρια στην ουκρανική ομάδα να αμφισβητήσει την ανωτερότητά της, φθάνοντας σε μία εμφατική επικράτηση.

Η ΑΕΚ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από τρία χρόνια και παράλληλα έμεινε “ζωντανή” στη διεκδίκηση της πρόκρισης στους “32” του Europa League.

Με σπουδαία εμφάνιση στην Ουκρανία, επικράτησε 4-1 της Ζόρια Λουχάνσκ και πήρε τους πρώτους τρεις βαθμούς στον 7ο όμιλο της διοργάνωσης. Τα γκολ πέτυχαν οι Τάνκοβιτς (7΄), Μάνταλος (34΄), Λιβάγια (54΄, 82΄) για την “Ένωση”, που έφερε εις πέρας τη μισή δουλειά. Η άλλη μισή είναι στον εντός έδρας αγώνα της με τους Ουκρανούς, στις 26 Νοεμβρίου. Για τους γηπεδούχους σκόραρε ο Κοτσέργκιν στο 81΄.

Με τον Τζανλούκα Κολονέλο στον πάγκο της, λόγω ασθένειας του Μάσιμο Καρέρα, η ΑΕΚ παρατάχθηκε με 3-5-2 στο γήπεδο της Ζαπορίζια, προσέγγιση που γενικά θεωρείται συντηρητική. Όμως, μπήκε στο ματς με ορμή και επιθετικότητα, γεγονός που απέδωσε άμεσα καρπούς. Μόλις στο 7ο λεπτό από γύρισμα του Λιβάγια, ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς άνοιξε το σκορ.

Το σοκ για τους γηπεδούχους ήταν έντονο και ο έλεγχος του παιχνιδιού από τους “κιτρινόμαυρους” απόλυτος. Στο 34΄ από εξαιρετική ασίστ του Τάνκοβιτς, ο Πέτρος Μάνταλος “έγραψε” το 0-2 και πλέον η νίκη ήταν πολύ κοντά. Στο 54΄ ο Μάρκο Λιβάγια σκόραρε για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες και διέλυσε οποιαδήποτε αμφιβολία που υπήρχε για τον τελικό νικητή της αναμέτρησης.

Από το σημείο εκείνο, ο Κολονέλο είχε την ευκαιρία να προφυλάξει παίκτες, να ρίξει τον ρυθμό και να κρατήσει δυνάμεις για το ματς με τον Άρη, το τελευταίο ενός πολύ δύσκολου προγράμματος. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στο 81΄. Πρώτα ο Κοτσέργκιν μείωσε σε 1-3 με σουτ έξω από την περιοχή και με τη σέντρα ο Λιβάγια σκόραρε ξανά, μετά από προσπάθεια του Βασιλαντωνόπουλου.

Ο Τάνκοβιτς ήταν σε πολύ μεγάλη βραδιά, ο Βασιλαντωνόπουλος “κατάπινε” πολλά χιλιόμετρα από δεξιά, ο Τσιγκρίνσκι επέστρεψε στις “αρχοντικές” εμφανίσεις του, οι Σάκχοφ, Κρίστιτσιτς ξέχασαν και πάλι τι θα πει “κούραση” βγάζοντας ακόμα ένα 90λεπτο παρέα στο κέντρο. Ο συγκερασμός όλων αυτών των παραγόντων ήταν αρκετός για να οδηγήσει την ΑΕΚ σε νίκη σε όμιλο για πρώτη φορά μετά τον Σεπτέμβριο του 2017 (2-1 στην έδρα της Ριέκα). Ωστόσο, η σημερινή πρέπει να συνδυαστεί με νίκη και στο αντίστοιχο ματς του ΟΑΚΑ (26/11), αλλιώς θα χαθούν οι -ακόμα και τώρα λίγες- ελπίδες πρόκρισης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ζόρια Λουχάνσκ (Βίκτορ Σκρίπνικ): Σεβτσένκο, Τσίγκανικς, Κομτσενόφσκι (59΄ Φαβόροφ), Βέρνιντουμπ, Αμπού Χάνα, Ιβανισένια, Κοτσέργκιν, Καμπάεφ (59΄ Γκλάντκι), Γιουρτσένκο, Γκρόμοφ (46΄ Σαγιαντμανές), Λούνοφ (46΄ Ναζαρίνα).

ΑΕΚ (Τζανλούκα Κολονέλο): Τσιντώτας, Βασιλαντωνόπουλος, Τσιγκρίνσκι, Νεντελτσεάρου, Σβάρνας, Ινσούα, Κρίστιτσιτς (85΄ Γαλανόπουλος), Σάκχοφ (69΄ Σαμπανάτζοβιτς), Μάνταλος (85΄ Μπότος), Λιβάγια, Τάνκοβιτς (75΄ Ανσαριφάρντ).