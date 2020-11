Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Η ημέρα ξεκινά με μεγάλη ένταση. Είναι μια μέρα σαν εκείνες που ξυπνάμε με μια άκεφη διάθεση νοιώθοντας πως μέσα στα προβλήματα της καθημερινότητας κάπου ξεχάσαμε τον εαυτό μας...

ΚΡΙΟΣ: Χαίρεστε πραγματικά την τόλμη σας! Τίποτε ουσιαστικό δεν θα μπορούσε να σας κάνει να χάσετε την ορμητικότητά σας και κανείς δεν θα μπορούσε να βάλει φρένο στην γνήσια έκφραση των σκέψεών σας. Θα ήταν χρήσιμο και προπαντός ωφέλιμο για σας μέσα στις δυσκολίες που καλείστε να διαχειριστείτε κυρίως στα συναισθηματικά σας να θυμάστε πως μερικές φορές οι συγκρούσεις είναι αναγκαίες και μέσα από αυτές γνωρίζετε καλύτερα τους ανθρώπους που αγγίζουν την καρδιά σας… που για να διεκδικήσουν αυτή την τόσο ξεχωριστή θέση θα πρέπει να την αξίζουν…

ΤΑΥΡΟΣ: Ίσως νοιώθετε πως πραγματικά δεν σας καταλαβαίνουν τα άτομα που αποτελούν την οικογένειά σας και μια τέτοια διαπίστωση θα μπορούσε να σας δημιουργήσει εκτός από απογοήτευση και θυμό. Όσο και αν δεν σας αρέσει να χαλάτε την ησυχία σας ίσως και να μην καταφέρετε να διατηρήσετε την ηρεμία σας όταν σας πιέζουν οι καταστάσεις. Στα ερωτικά σας θα μπορούσατε να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα… αν το θέλατε.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Τα οικονομικά σας απασχολούν ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα και θα ήταν φρόνιμο μέσα στο κλίμα της ανασφάλειας που επικρατεί στον οικονομικό σας τομέα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με το που ξοδεύετε και σε ποιους δανείζετε πριν βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση να δείτε το πορτοφόλι σας να αδειάζει… Στα αισθηματικά σας οι μετοχές σας φαίνονται να έχουν σταθερή αξία λογω της μεγάλης… ζήτησης.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Οι προσωπικές σας σχέσεις περνούν μια ιδιαίτερη δύσκολη φάση δίνοντας καθαρά το στίγμα της εποχής που θέλει ξεκαθαρίσματα. Κάποιοι άνθρωποι μοιραία αποχωρούν από τη ζωή σας και καλό θα ήταν να συνειδητοποιήσετε πως τίποτε δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα. Είναι γενικά μια περίοδος που θα έπρεπε να εξετάσετε ένα ένα τα κομμάτια του εαυτού σας και να τα επανατοποθετήσετε. Όσο και αν η διαδικασία είναι επώδυνη το αποτέλεσμα… θα σας δικαιώσει.

ΛΕΩΝ: Στα επαγγελματικά σας τα πράγματα φαίνονται να έχουν μια πορεία γεμάτη απρόοπτα και ανατροπές μα εσείς έχετε και τη διάθεση αλλά και το πείσμα να το παλέψετε και σίγουρα θα μπορούσατε να τα καταφέρετε αν το πλούσιο ταπεραμέντο σας δεν σας αποπροσανατόλιζε. Δώστε μεγαλύτερη προσοχή στα πράγματα που έχουν προτεραιότητα αυτές τις μέρες και αφήστε ότι δεν επείγει για αργότερα. Τα ερωτικά σας μπορούν να σας ξαφνιάσουν ευχάριστα αλλά αυτό σίγουρα θα το διαισθάνεστε…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Είναι που τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως θα θέλατε είναι και που και εσείς δεν μπορείτε να συμβιβαστείτε με τα μέτρια και όλη αυτή η αναβλητικότητα δοκιμάζει τις αντοχές και τα νεύρα σας. Καλό θα ήταν να δώσετε λίγο χρόνο τόσο στον εαυτό σας όσο και στους άλλους ώστε να γίνει η σωστή καταμέτρηση των επιθυμιών και από τις δύο πλευρές. Στα ερωτικά δεν είστε σίγουροι αν είστε ευχαριστημένοι με την κατάσταση που ζείτε αλλά πολλά μπορούν να αλλάξουν…

ΖΥΓΟΣ: Είναι που είστε συνηθισμένοι στις δυσκολίες ή ίσως είναι που μάθατε τον τρόπο να τις αντιμετωπίζετε και τώρα πια τίποτε δεν σας τρομάζει. Μην αφήνετε τους ανθρώπους του άμεσα οικογενειακού σας περιβάλλοντος με τις απαιτήσεις τους και την τόση τους επιμονή να επηρεάζουν τον τρόπο που σκέφτεστε και λειτουργείτε στην καθημερινότητά σας. Στα ερωτικά σας οι ξαφνικές συναντήσεις έχουν …ευχάριστη κατάληξη.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η σχέση σας με τα χρήματα και τα συναισθήματα είναι γνωστή γιατί κυριολεκτικά δεν μπορείτε να ζήσετε αν δεν τα έχετε και τα δύο. Στα οικονομικά σας θα ήταν φρόνιμο να δείξετε μια επιπλέον προσοχή ιδιαίτερα αν σκέφτεστε να επενδύσετε κάποια χρήματα που υπάρχουν για μια ώρα ανάγκης. Με έναν λάθος χειρισμό μπορεί να έχετε σοβαρές απώλειες. Όσο για τα συναισθηματικά σας μην απορήσετε αν όλα γίνουν όπως ακριβώς τα σκέφτεστε…

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η αγάπη σας για την ελευθερία είναι αδιαπραγμάτευτη και γνωστή στους ανθρώπους που συνηθίζουν να συναναστρέφονται μαζί σας. Όσοι σας γνωρίζουν πολύ καλά ξέρουν επίσης ότι πέρα από την ανάλαφρη διάθεση που έχετε στις συναντήσεις με τους φίλους σας όπου η διασκέδαση είναι ένα ταξίδι και το αντίθετο υπάρχουν και θέματα αξίας στα οποία δεν σηκώνετε μύγα στο σπαθί σας. Καλό θα ήταν να το δηλώσετε για να αποφύγετε τις παρεξηγήσεις κυρίως με άτομα του φιλικού σας περιβάλλοντος στα οποία… μάλλον έχετε μεγαλύτερη αδυναμία.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ξέρετε πάντα πώς τα πράγματα δεν γίνονται έτσι όπως θα θέλαμε να γίνουν γιατί πάντα μέσα στο παιχνίδι υπάρχει και το απρόβλεπτο. Τίποτα δεν μπορεί να πάρει τεράστιες διαστάσεις αν εσείς δεν του δώσετε την ανάλογη σημασία. Οι επαφές προσωπικές, κοινωνικές και ερωτικές δεν έχουν κανένα στοιχείο ηρεμίας το τελευταίο διάστημα καθώς οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις φέρνουν νέες εντάσεις. Σε όλη αυτή την επαναλαμβανόμενη κατάσταση κρατήστε για λίγο ακόμη την ψυχραιμία σας τώρα που ο δρόμος φτάνει στο τέλος του…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο τομέας της υγείας κάτι έχει να σας πει και ίσως να ζητά την προσοχή σας αυτές τις μέρες. Σε κάθε περίπτωση το «προλαμβάνειν» είναι καλύτερο του «θεραπεύειν» και αν είναι η καθημερινότητα που πιέζει και σας αγχώνει θα ήταν καλό να μην παραμελήσετε οτιδήποτε μπορεί να κλέψει ποιότητα από τη ζωή σας. Όσο για τα ερωτικά σας έρχονται θαυμάσιες στιγμές έτσι όπως τις ονειρεύεστε και φυσικά έτσι όπως θα θέλατε να συμβούν…

ΙΧΘΥΕΣ: Είναι κάποια πράγματα που πάντα αφήνετε για το τέλος ίσως επειδή δεν μπορείτε να αποφασίσετε για αυτά ή ίσως επειδή δεν θέλετε γενικά να τα αντιμετωπίσετε… τώρα. Όπως και να έχει τίποτα δεν μπορείτε να αφήνετε για πολύ καιρό κάτω από το χαλί γιατί πάντα κάτι γίνεται. Θα έχετε παρατηρήσει πως, όταν με κάποιον δεν θέλετε να βρεθείτε αντιμέτωποι, η ζωή κάνει τα δικά της σενάρια ώστε να πέσετε πάνω τους. Αν πάλι για τους ίδιους λόγους αυτές τις μέρες δεν θέλετε να συναντήσετε κάποια… ερωτική σας εκκρεμότητα είναι ίσως περιττό να σας πω πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στις επόμενες μέρες να…. την συναντήσετε. Επομένως καλά θα ήταν να αποφασίσετε από τώρα αν θα τηρήσετε «σιγή Ιχθύος»…

Πηγή: astrologos.gr