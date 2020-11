Αθλητικά

Europa League: η Ελλάδα πιο κοντά στην 16η θέση της UEFA

Οι νίκες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ έφεραν την Ελλάδα μια ανάσα από την 16η Σερβία.

Οι εμφατικές νίκες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ με 4-1 επί της Αϊντχόφεν και της Ζόρια Λουχάνσκ αντίστοιχα, έδωσαν την ευκαιρία στην Ελλάδα να πάρει βαθιά... ανάσα στο UEFA Ranking.

Με τους 800 βαθμούς που πρόσθεσε στο... σακούλι της, διατηρεί την 17η θέση (παρά τη νίκη της ελβετικής Γιούνγκ Μπόις επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0) και πλησιάζει πλέον σε απόσταση... αναπνοής τη 16η Σερβία.

Η Ελλάδα έχει πλέον 25.000 βαθμούς και απέχει μία... ισοπαλία για να ξεπεράσει τους 16ους Σέρβους (25.150), που προσώρας διατήρησαν τη 16η θέση μετά τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί της Γάνδης με 2-1.