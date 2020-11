Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παναγιωτόπουλος στον ΑΝΤ1: ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης του lockdown (βίντεο)

Εάν δεν παίρναμε την απόφαση για lockdown θα οδηγούμασταν σε ασύλληπτους αριθμούς, τόνισε ο επιδημιολόγος, μέλος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, μιλώντας στον ΑΝΤ1.