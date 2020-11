Κόσμος

Σάρωσε την Κεντρική Αμερική η φονική καταιγίδα Ήτα

Νεκροί, τραυματίες, αγνοούμενοι και ανυπολόγιστες καταστροφές σε Γουατεμάλα, Ονδούρα, Κόστα Ρίκα.

Ο κυκλώνας Ήτα, ο οποίος για την ώρα έχει υποβαθμιστεί σε τροπική καταιγίδα, συνεχίζει να πλήττει την κεντρική Αμερική, έχοντας ήδη αφήσει πίσω κάπου 70 νεκρούς και χιλιάδες πληγέντες, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί σήμερα, καθώς θα φθάνει πάνω από την Καραϊβική θάλασσα, προτού απειλήσει την Κούβα, την Τζαμάικα και την αμερικανική πολιτεία της Φλόριντας.

Πάνω από 50 ανθρώπινες ζωές χάθηκαν σε χωριά όπου κατοικούν κυρίως αυτόχθονες στη Γουατεμάλα, εξαιτίας κατολισθήσεων λάσπης που προκάλεσε η καταιγίδα, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας, ο Αλεχάντρο Γιαματέι. Στον Παναμά, οι αρχές έκαναν λόγο για πέντε νεκρούς, στην Ονδούρα καταγράφηκαν τέσσερις θάνατοι, ενώ στην Κόστα Ρίκα και στη Νικαράγουα από δύο αντίστοιχα.

Ως το πρωί της Δευτέρας, «οι ισχυρές βροχοπτώσεις που φέρνει η Ήτα υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν επικίνδυνες και καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις κατά μήκος τμήματος της κεντρικής Αμερικής», προειδοποίησε το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης παρακολούθησης τυφώνων και κυκλώνων (NHC). Το κέντρο αυτό της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας προβλέπει ότι η καταιγίδα Ήτα θα ενισχυθεί πάνω από τα θερμά νερά της Καραϊβικής και ότι θα απειλήσει το Σαββατοκύριακο το νοτιοανατολικό Μεξικό και κατόπιν κατά σειρά την Κούβα, την Τζαμάικα, τις Νήσους Κέιμαν και τη νότια Φλόριντα.

Στη Γουατεμάλα άνοιξαν καταφύγια για την υποδοχή των πληγέντων, όπως στην πόλη Μοράλες (βορειοανατολικά), διαπίστωσαν χθες Πέμπτη δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο Ελίσεο Γκονσάλες, συνταξιούχος οδηγός που βρήκε προσωρινό καταφύγιο στη Μοράλες, αφηγήθηκε ότι το σπίτι χτυπήθηκε από χείμαρρο. «Έχασα τα πάντα», είπε, τονίζοντας πως είχε μερικά κοτόπουλα κι ένα γουρουνάκι που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Στην Ονδούρα, η κοιλάδα της πόλης Σαν Πέδρο Σούλα, του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου και βιομηχανικής πρωτεύουσας της χώρας, πλημμύρισε και κάτοικοι κατέφυγαν στις οροφές των σπιτιών τους. Γέφυρες και δρόμοι αποκόπηκαν εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων λάσπης. Οι καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν 338.563 ανθρώπους στην Ονδούρα, εκ των οποίων 2.764 απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, ανακοίνωσε η COPECO, η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών. Οι αρχές έχουν θέσει όλη τη χώρα σε «κόκκινο συναγερμό» — το ανώτατο επίπεδο επαγρύπνησης — και ο πρόεδρος Χουάν Ορλάντο Ερνάντες διέταξε τον στρατό να κινητοποιήσει ελικόπτερα και ταχύπλοα για να απομακρύνει πλημμυροπαθείς.

Ο Έτα, όταν ακόμα ήταν κυκλώνας Κατηγορίας 4 (στην πεντάβαθμη κατηγορία Σαφίρ-Σίμσον) με ριπές ανέμου 240 χιλιομέτρων την ώρα, έφθασε πάνω από το έδαφος κοντά στην Μπίλουι, τη μεγαλύτερη πόλη στις ακτές της Νικαράγουας στην Καραϊβική. Μεγάλο μέρος των λιμενικών εγκαταστάσεων, απόλυτα απαραίτητων για την οικονομική δραστηριότητα και τον εφοδιασμό της περιοχής, καταστράφηκε, δήλωσε ο Βιρχίλιο Σίλβα, επικεφαλής του εθνικού οργανισμού λιμένων της Νικαράγουας. Κάτοικοι μάζευαν ακόμα συντρίμμια και έκαναν απολογισμό των ζημιών στην Μπίλουι, όπου ζουν περίπου 40.000 άνθρωποι, κυρίως αυτόχθονες Μισκίτος, πληθυσμοί με καταγωγή από την Αφρική και μεστίσος. Η άνοδος του επιπέδου της θάλασσας εμπόδιζε ακόμα χθες Πέμπτη την πρόσβαση σε παραθαλάσσια χωριά που χτυπήθηκαν και είναι προσπελάσιμα μόνο από τη θάλασσα. Περίπου 20.000 κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί από την περιοχή προληπτικά, σύμφωνα με τις αρχές.

Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν επίσης πολλές περιοχές στην Κόστα Ρίκα, με πλημμύρες να καταγράφονται σε τομείς που βρέχονται από τον Ειρηνικό, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Τουλάχιστον 1.361 άνθρωποι αναγκάστηκαν να πάνε σε καταφύγια, ενώ ολόκληρα χωριά έχουν αποκοπεί. Ο Παναμάς επίσης επλήγη σκληρά από τις βροχές που έφερε ο κυκλώνας Ήτα. Πάνω από 300 οικογένειες εκτοπίστηκαν, σύμφωνα με τις παναμαϊκές αρχές. Το Σαλβαδόρ παραμένει σε κατάσταση συναγερμού. 26 δρόμοι έχουν κοπεί στη μέση, ενώ 1.190 απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους.

