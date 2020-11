Αθλητικά

Βόλος: 15 κρούσματα κορονοϊού στην ομάδα!

Δραματική η κατάσταση στη θεσσαλική ΠΑΕ. Τι αναφέρει η τελευταία ανακοίνωση.

Σε νεότερη, βραδινή ενημέρωσή της η ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος, γνωστοποίησε πως τα συνολικά κρούσματα κορονοϊού εντός της ομάδας, έφτασαν τα 15, καθώς εκτός από δέκα ποδοσφαιριστές, άλλα πέντε μέλη του τεχνικού τιμ και διοικητικού προσωπικού έχουν προσβληθεί από τον ιό Covid-19.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της θεσσαλικής ΠΑΕ αναφέρει

«Έπειτα από νεότερη εξέλιξη η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι έπειτα από τα σημερινά τεστ για κορονοϊό, διαγνώστηκαν θετικοί δέκα ποδοσφαιριστές και πέντε μέλη του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.

Όλα τα μέλη της ΠΑΕ Βόλος που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό έχουν ήδη τεθεί σε απομόνωση, ενώ ακολουθείται πιστά το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Η ΠΑΕ Βόλος έχει ήδη ενημερώσει επίσημα τη Σούπερ Λίγκα για τα αποτελέσματα των τεστ».

Θεωρείται δεδομένο μετά από τις σημερινές εξελίξεις πως θα οδηγηθεί σε αναβολή το κυριακάτικο (8/11) παιχνίδι του Βόλου με τον Αστέρα στην Τρίπολη, κάτι που αναμένεται να επικυρώσει εντός της Παρασκευής (6/11) η Super League.