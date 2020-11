Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: παγκόσμιο ρεκόρ κρουσμάτων σε 24 ώρες

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, ο αριθμός των θανάτων είναι τετραψήφιος.

Νέο ρεκόρ 120.000 και πλέον μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 σε 24 ώρες καταγράφηκε χθες Πέμπτη στις ΗΠΑ, όπου η πανδημία του κορονοϊού έχει αναζωπυρωθεί εδώ κι εβδομάδες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Στη χώρα επιβεβαιώθηκαν 123.085 νέα κρούσματα από το βράδυ της Τετάρτης ως το βράδυ της Πέμπτης στις 20:30 (τοπική ώρα).

Παράλληλα, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο, ακόμη 1.226 άνθρωποι υπέκυψαν εξαιτίας της COVID-19 στη χώρα που θρηνεί τα περισσότερα θύματα της πανδημίας στον κόσμο.

Μολονότι οι θάνατοι σε ημερήσια βάση δεν έχουν καν πλησιάσει ακόμη τα επίπεδα όπου βρίσκονταν την άνοιξη, είναι η τρίτη συνεχόμενη ημέρα που ξεπερνούν τους χίλιους, κάτι που είχε να συμβεί από τις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Πριν από δύο εβδομάδες, οι ΗΠΑ ξεπερνούσαν, για πρώτη φορά, με 80.000 κρούσματα, το ρεκόρ που είχε καταγραφεί σε 24 ώρες στα μέσα Ιουλίου.

Συνολικά, στις ΗΠΑ είχαν καταγραφεί ως χθες βράδυ τουλάχιστον 234.800 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19, ενώ τα κρούσματα του SARS-CoV-2 είχαν πλέον φθάσει τα 9,6 εκατομμύρια.

Η πανδημία είναι ένα από τα βασικά ζητήματα για τα οποία συγκρούστηκαν ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ και ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν στην προεκλογική εκστρατεία. Το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της Τρίτης ακόμη αναμενόταν το βράδυ της Πέμπτης, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται σε πολιτείες-κλειδιά.

Η πανδημία ώθησε εκατομμύρια Αμερικανούς να ψηφίσουν επιστολικά ή εκ των προτέρων, για να αποφύγουν τις ουρές — και τον κίνδυνο μόλυνσης — την ημέρα των εκλογών, κάτι που ήταν δεδομένο ότι θα προκαλούσε καθυστέρηση στην καταμέτρηση.

Η πανδημία έχει βυθίσει τη χώρα στη χειρότερη υγειονομική κρίση έπειτα από εκείνη της ισπανικής γρίπης (1918) και στη σοβαρότερη οικονομική κρίση από τη Μεγάλη Ύφεση του 1929.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ χαρακτήρισε χθες τη ραγδαία αύξηση των μολύνσεων από τον κορονοϊό που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα «εξαιρετικά ανησυχητική» εξέλιξη για την οικονομία.