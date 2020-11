Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ασυμπτωματική ασθενής μετέδιδε τον ιό επί 70 ημέρες

Τυπικά, οι ασθενείς με Covid-19 είναι μεταδοτικοί για περίπου οκτώ ημέρες μετά την αρχική λοίμωξη. Η προηγούμενη πιο μακρόχρονη περίπτωση ήταν ασθενής που βρέθηκε να είναι μολυσματικός επί 20 ημέρες...

Μία γυναίκα 71 ετών στην πολιτεία Ουάσινγκτον των ΗΠΑ βρέθηκε να μεταδίδει μολυσματικά σωματίδια του κορονοϊού SARS-CoV-2 επί 70 ημέρες μετά την αρχική λοίμωξή της, παρόλο που σε όλο αυτό το διάστημα δεν εμφάνισε ποτέ το παραμικρό σύμπτωμα της νόσου Covid-19. Η γυναίκα έχει εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς πάσχει από καρκίνο του αίματος (λευχαιμία), με αποτέλεσμα ο οργανισμός της να δυσκολευθεί πολύ να «καθαρίσει» τον ιό.

Μολονότι οι επιστήμονες υποπτεύονταν ότι οι ανοσοκατεσταλμένοι άνθρωποι και εκείνοι -γενικότερα- με εξασθενημένη άμυνα ανοσίας μεταδίδουν τον κορονοϊό συνήθως για περισσότερο χρόνο σε σχέση με τους υπόλοιπους φορείς, ποτέ έως τώρα δεν είχε βρεθεί διεθνώς μία τέτοια περίπτωση μεταδοτικότητας επί 70 ημέρες. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC) των ΗΠΑ εκτιμούν ότι οι άνθρωποι με μη φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα δεν είναι πια μολυσματικοί όταν περάσουν περίπου 20 ημέρες μετά την αρχική λοίμωξή τους, όμως φαίνεται πως αυτό δεν συμβαίνει πάντα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον ιολόγο Βίνσεντ Μάνστερ του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νόσων (NIAID) των ΗΠΑ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Βιολογίας «Cell», ανέφεραν ότι «η μακρόχρονη αποβολή των μολυσματικών ιών μπορεί να αποτελέσει πηγή ανησυχίας σε ορισμένους ασθενείς με διαταραγμένο ανοσοποιητικό σύστημα».

«Καθώς ο κορονοϊός συνεχίζει να εξαπλώνεται, περισσότεροι άνθρωποι με διαταραχές ανοσοκαταστολής θα μολύνονται και αυτό είναι σημαντικό για την κατανόηση του πώς ο SARS-CoV-2 συμπεριφέρεται σε αυτούς τους πληθυσμούς», σημείωσε ο δρ Μάνστερ.

Η γυναίκα μολύνθηκε στο τέλος Φεβρουαρίου, σε κλινική όπου νοσηλευόταν για την αναιμία λόγω του καρκίνου της, και διαγνώστηκε με τον κορονοϊό στις 2 Μαρτίου. Έκτοτε έκανε δεκάδες τεστ και ο ιός ανιχνευόταν συνεχώς στον οργανισμό της επί 105 ημέρες, ενώ λοιμογόνα σωματίδια του ιού -ικανά να μεταδώσουν τη νόσο σε άλλους- ανιχνεύθηκαν για τουλάχιστον 70 ημέρες. Η αδυναμία του ανοσοποιητικού συστήματός της να «απαντήσει» στον ιό φάνηκε από το ότι στο αίμα της δεν υπήρχαν αντισώματα εναντίον του. Τυπικά, οι ασθενείς με Covid-19 είναι μεταδοτικοί για περίπου οκτώ ημέρες μετά την αρχική λοίμωξη. Η προηγούμενη πιο μακρόχρονη περίπτωση ήταν ασθενής που βρέθηκε να είναι μολυσματικός επί 20 ημέρες.

Η 71χρονη γυναίκα υποβλήθηκε δύο φορές σε θεραπεία με πλάσμα αίματος από αναρρώσαντες, το οποίο περιείχε αντισώματα κατά του κορονοϊού. Τελικά, «καθάρισε» τη λοίμωξη χωρίς να είναι σαφές κατά πόσο βοήθησε η θεραπεία με το πλάσμα. Ο τρόπος ίασης της γυναίκας θα μελετηθεί περαιτέρω σε άλλους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς με Covid-19.

Ερωτηματικό παραμένει, επίσης, γιατί δεν εμφάνισε καθόλου συμπτώματα, παρά το εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημά της, καθώς αυτοί οι ασθενείς κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή Covid-19 με πνευμονία. Για «μυστήριο» έκανε λόγο ο Μάνστερ, αν και επεσήμανε πως μπορεί να πρόκειται για μία μεμονωμένη περίπτωση. Επίσης, οι γιατροί έκαναν γενετικές αναλύσεις στην πορεία της λοίμωξης της γυναίκας και διαπίστωσαν ότι ο κορονοϊός εμφάνισε αρκετές μεταλλάξεις στην πορεία του χρόνου, όμως αυτές δεν επηρέασαν την ικανότητα αναπαραγωγής του. Ακόμη, καμία από τις μεταλλάξεις δεν απέκτησε πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων.