Οικονομία

Σταμπουλίδης στον ΑΝΤ1: τι θα ισχύσει με τις μετακινήσεις για τις αγροτικές εργασίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΓΓ Εμπορίου, διευκρίνισε ποια καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια του lockdown. Χρηστικές συμβουλές και διευκρινίσεις για τις μετακινήσεις.