Αθλητικά

Μαραντόνα: εξακολουθεί να νοσηλεύεται υποφέροντας από σύγχυση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γιατρός του αποδίδει πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Αργεντίνος, στη μάχη που δίνει απέναντι στον εθισμό στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα πρόκειται να παραμείνει στο νοσοκομείο για αρκετές ακόμη ημέρες αφού υποφέρει από «σύγχυση» που ακολούθησε την εγχείρηση για την αφαίρεση αιματώματος από το κρανίο, δήλωσε ο γιατρός του.

«Όλοι γνωρίζουμε τον Ντιέγκο», είπε ο γιατρός Λεοπόλδο Λούκε σε δημοσιογράφους έξω από την κλινική, όπου πριν από τρεις ημέρες ο Μαραντόνα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

«Στη μετεγχειρητική φάση, υπήρχαν κάποια επεισόδια σύγχυσης που συνδέουμε με την αποχή», είπε ο Λούκε, εννοώντας την μάχη που δίνει απέναντι στον εθισμό στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

«Οι σκέψεις μας, είναι να αντιμετωπίσουμε αυτήν την αποχή. Πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει, πιστεύουμε ότι αυτό είναι καλύτερο για τον Ντιέγκο», πρόσθεσε ο Λούκε.

Τα σχόλιά του ήρθαν μερικές ώρες αφότου είπε στους δημοσιογράφους ότι ο 60χρονος προπονητής της Χιμνάσια Λα Πλάτα, ένιωθε αρκετά καλά για να πει στους γιατρούς ότι πρέπει να φύγει από το νοσοκομείο.

Ο Μαραντόνα, ο οποίος κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αργεντινή το 1986, έχει περάσει αρκετό καιρό στο νοσοκομείο όλα αυτά τα χρόνια, συχνά λόγω του «υπερβολικού» τρόπου ζωής του.

Ο «Ντιεγκίτο», υπέστη βαρύ καρδιακό επεισόδιο από κοκαΐνη το 2000 και πέρασε μεγάλο διάστημα αποκατάστασης, το μεγαλύτερο στην Κούβα, λόγω της φιλίας του με τον πρώην πρόεδρο, Φιντέλ Κάστρο.

Ο Μαραντόνα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο στομάχι το 2005 για να χάσει βάρος και νοσηλεύτηκε δύο χρόνια αργότερα, λόγω «απειλητικής» για την ζωή του, ηπατίτιδα, συνέπεια της κατάχρησης αλκοόλ.