Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1: πως εκτινάχθηκαν τα επιδημιολογικά δεδομένα (βίντεο)

Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, στάθηκε στη δραματική αύξηση των διασωληνωμένων. Τι αποκάλυψε για της εισηγήσεις της επιτροπής των ειδικών επιστημόνων στον Πρωθυπουργό.