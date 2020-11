Life

Ελισάβετ Σπανού: οι σπουδές, ο γάμος και το χειρουργείο στις φωνητικές χορδές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ποπ τραγουδίστρια μίλησε για όλους και για όλα στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, "Το Πρωινό".