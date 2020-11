Πολιτική

Ραγκούσης: οι κυβερνητικές ολιγωρίες μας οδήγησαν στο lockdown

Σκληρή επίθεση στην Κυβέρνηση, εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στην Κυβέρνηση.

Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, επέρριψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Γιάννης Ραγκούσης, σε ότι αφορά το νέο lockdown, τονίζοντας πως η κυβέρνηση οδηγεί σε απόγνωση τους πολίτες λόγω της ολιγωρίας της, αφού για 150 κλίνες ΜΕΘ, όπως είπε χθες ο πρωθυπουργός, οδηγείται η χώρα σε μια ασφυκτική κατάσταση στα νοσοκομεία.

Ασκώντας σκληρή κριτική στον υπουργό Υγείας, τόνισε ότι πως μπορεί την ίδια μέρα που ανακοινώνονται τα μέτρα να έρχεται στη Βουλή τροπολογία που ζητά προσλήψεις γιατρών, διερωτώμενος γιατί δεν έγινε νωρίτερα αυτή η κίνηση πριν φτάσει σε οριακό σημείο το Σύστημα Υγείας.

Ο κ. Ραγκούσης, μιλώντας στο «Θέμα 104,6», απέδωσε την μη ενίσχυση του συστήματος υγείας στο ότι η κυβέρνηση πιστεύει περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα για την παροχή υπηρεσιών.

Συνεχίζοντας την επίθεση στην κυβέρνηση, σημείωσε ότι ήταν μέλημα της να φέρει τη τροπολογία για την α' κατοικία, όμως όχι για την κρίση που βρισκόμαστε σήμερα απέναντι στην Υγεία. Παράλληλα, σημείωσε το μεγάλο πρόβλημα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλά και στα σχολεία, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε ομόφωνη απόφαση για το άνοιγμα τους τον Σεπτέμβριο.

Επανέλαβε επίσης το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να δοθούν στη δημοσιότητα τα πρακτικά για τα όσα συζητούνται στην επιστημονική επιτροπή και την κυβέρνηση ώστε να υπάρχει μια σαφή εικόνα για τα δεδομένα και τις αποφάσεις, που λαμβάνονται.

«Δεν μπορεί», όπως είπε ο κ. Ραγκούσης, «τον Σεπτέμβριο να λέει η υπουργός Παιδείας ότι ήταν ομόφωνη απόφαση και χθες ο πρωθυπουργός να αποκαλύπτει πως τελικά δεν ήταν».