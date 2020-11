Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: 80.000 ενεργά κρούσματα στην Αττική δείχνουν τα λύματα

Ο κ. Θωμαΐδης εκτίμησε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει το κύμα χωρίς το lockdown, το οποίο πιστεύει ότι θα κρατήσει λίγο παραπάνω....

Για σταθερά ανοδικό ιικό φορτίο κορονοϊού στα λύματα της Αττικής έκανε λόγο ο καθηγητής αναλυτικής Χημείας στο ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ. "Φαίνεται ότι είμαστε στην άνοδο ενός μεγάλου κύματος, αλλά η κορύφωση δεν έχει έρθει ακόμα" εκτίμησε.

Πρόσθεσε ότι η μέτρηση της Τετάρτης 04 Νοεμβρίου, στα λύματα της Αττικής, έλεγε για μια μέση τιμή που είναι 80.000 ενεργά κρούσματα. Διευκρίνισε δε ότι ανάμεσα στα τουλάχιστον 80.000 ενεργά κρούσματα αυξάνονται οι ασυμπτωματικοί.

Ο κ. Θωμαΐδης εκτίμησε ακόμα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει το κύμα χωρίς το lockdown, το οποίο πιστεύει ότι θα κρατήσει λίγο παραπάνω.

"Θα χρειαστούμε λίγες ημέρες παραπάνω και αν όλα πάνε καλά θα ανοίξουμε γύρω στις 10 με 15 Δεκεμβρίου. Η κορύφωση δεν έχει έρθει ακόμα και αναμένεται σε 15 ημέρες. Έτσι, θα ανοίξουμε το τελευταίο 15νθημερο του Δεκεμβρίου αν όλα ακολουθηθούν πιστά" εκτίμησε.