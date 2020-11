Κοινωνία

Ζακ Κωστόπουλος: αναβλήθηκε επ’ αόριστον η δίκη για τον θάνατο του

Για ποιους λόγους το Δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή. Την μεγάλη του θλίψη για την εξέλιξη, εξέφρασε ο πρόεδρος του Δικαστηρίου.

Σε επ' αόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (ΜΟΔ), των έξι κατηγορουμένων για τον αποτρόπαιο θάνατο του 33χρονου ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου, το μεσημέρι της 21ης Σεπτεμβρίου 2018, έξω από κοσμηματοπωλείο στην οδό Γλάδστωνος στην Ομόνοια.

Οι περιορισμοί που προβλέπονται για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού, που ορίζουν μέγιστο αριθμό παρόντων εντός του δικαστηρίου τους 15, ήταν αυτοί που οδήγησαν σε αναβολή της εκδίκασης.

«Μετά μεγάλης μου θλίψης, αναβάλλουμε την υπόθεση» είπε ο πρόεδρος του ΜΟΔ, ο οποίος κατά την έναρξη της συνεδρίασης τόνισε πως εάν όλοι οι παράγοντες της δίκης εμμείνουν στη τήρηση της ΚΥΑ δεν μπορεί να διεξαχθεί η δίκη με τις συνθήκες ασφαλείας που ορίζει η ΕΣΔΑ.

Τόσο η υπεράσπιση και η πολιτική αγωγή αλλά και ο εισαγγελέας ζήτησαν να μην αναβληθεί η δίκη αλλά να διακοπεί προκειμένου να μεταφερθεί σε μεγαλύτερη αίθουσα. Ωστόσο, το δικαστήριο προχώρησε σε αναβολή σύμφωνα με άρθρο 349 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (λόγοι ανωτέρας βίας) που αφορά αδυναμία διεξαγωγής της δίκης λόγω προϋποθέσεων υγείας.

Για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου είναι κατηγορούμενοι δύο καταστηματάρχες, ο κοσμηματοπώλης και ο μεσίτης, που καταγράφηκαν σε βίντεο να χτυπούν βάναυσα τον 33χρονο, ο οποίος για άγνωστο λόγο είχε μπει στο κατάστημα του πρώτου, καθώς και τέσσερις αστυνομικοί που είχαν μεταβεί στο σημείο.

Και οι έξι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης.