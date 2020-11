Life

“Άγριες Μέλισσες”: η επιστροφή του Δούκα στο επεισόδιο της Παρασκευής (βίντεο)

Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα, από το επεισόδιο της Παρασκευής, που εξασφάλισε η εκπομπή "Το Πρωινό".

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική. Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και απόψε στις 22:00 με άλλο ένα επεισόδια που θα καθηλώσει….

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ

Ο Δούκας επιστρέφει στο σπίτι του σε κατ’ οίκον περιορισμό, μέχρι να πραγματοποιηθούν οι όροι του εισαγγελέα. Το σπίτι των Σεβαστών βάζει τα γιορτινά του εκτός από τον Νικηφόρο και το υπόλοιπο Διαφάνι που ανησυχεί γι’ αυτήν την επιστροφή. Η Δρόσω είναι αποφασισμένη ν’ ακολουθήσει τον πιο δύσκολο δρόμο της ζωής της, ενώ η Ουρανία ανακαλύπτει τι εστί Μπάμπης.

Ο Τόλλιας καλεί τον Νέστορα και τον Άγγελο στο σπίτι του για να δώσουν λόγο με τη Σοφούλα και η αλήθεια για τους δυο νέους είναι πια μονόδρομος. Η Ελένη αποτρέπει τον Λάμπρο να συνεχίσει τις προσπάθειες, με σκοπό να γλιτώσει από τον εφιάλτη που ζει. Το ίδιο βράδυ ο Βόσκαρης φέρνει την Ελένη στο σπίτι του, βάζοντας στόχο να μάθει την πραγματική αιτία της δολοφονίας του Σέργιου. Όμως, η Ελένη δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια και η «μονομαχία» τους θα έχει μόνο έναν νικητή…

