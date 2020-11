Life

“Το Καφέ της Χαράς”: ο Περίανδρος καταρρέει που ενδιαφέρθηκε για τη λάθος γυναίκα... ξανά!

Ακόμα ένα απολαυστικό επεισόδιο έρχεται απόψε στις οθόνες μας. Ποιες οι εξελίξεις στο Κολοκοτρωνίτσι;

Ανατρεπτικές καταστάσεις και άφθονο γέλιο στην κωμική σειρά "Το Καφέ της Χαράς", που “φτιάχνει” τα βράδια της Παρασκευής για τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1. Τι θα δούμε όμως σήμερα;

ΗΣΟΥΝ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΜΟΥ ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ…

Σάλος ξεσπάει στο χωριό με την αποκάλυψη του αστυνόμου ότι είδε τον Δημήτριο να φιλιέται με κάποια γυναίκα στην αυλή του σπιτιού της Βάλιας. Ο Περίανδρος γίνεται έξαλλος με την καταπάτηση πλέον κάθε τάξης και ηθικής και, βρίσκει ευκαιρία να ξεφορτωθεί την «πρωτευουσιανοπούλα» και οργανώνει ένα κυνήγι μαγισσών.

Η Βάλια δεν αντιλαμβάνεται τίποτε γιατί έχει πάει να υπερασπιστεί τον Φατσέα που περνάει αυτόφωρο για την πλαστογράφηση του απολυτηρίου του δημοτικού. Η Στέλλα παίρνει τα πάντα επάνω της λέγοντας ότι εκείνη ήταν με τον Δημήτριο. Ο Περίανδρος καταρρέει που για άλλη μια φορά ενδιαφέρθηκε για τη λάθος γυναίκα!

