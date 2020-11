Πολιτική

Lockdown - Χρυσοχοΐδης: δεν θα γίνει η πορεία για το Πολυτεχνείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε έκκληση στους νέους να μη συναθροίζονται. Τι είπε για τους ελέγχους της ΕΛΑΣ στα διόδια της χώρας.

«Το 2020, δεν γιορτάσαμε την 25η Μαρτίου, την 28η Οκτωβρίου, δεν γιορτάσαμε μαζί το Πάσχα, δεν γιορτάσαμε τίποτα από αυτά που μας ενώνουν. Άρα λοιπόν, το ίδιο θα συμβεί και με το Πολυτεχνείο» δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή των Γεραπετρίτη, Χαρδαλιά, Λιβάνιου, Σκέρτσου, ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτη Σταμπουλίδη, ΓΓ Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου Θανάση Κοντογεώργη, Αρχηγού ΕΛΑΣ Μιχ. Καραμαλάκη και του Διοικητή Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγγελου Μπίνη.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης σημείωσε ακόμη αναφερόμενος στον φετινό εορτασμό του Πολυτεχνείου: «Νομίζω είναι μία ευκαιρία να γίνει μία πλατιά συζήτηση, με σεβασμό και κατάνυξη στη μνήμη των νεκρών του Πολυτεχνείου, να του αποδώσουμε το νόημα που πρέπει και όταν πια θα ανοίξει η χώρα, όταν θα κλείσει αυτή η περιπέτεια, είμαστε εδώ και πάλι, όλοι μαζί, να γιορτάσουμε όλες αυτές τις μεγάλες γιορτές που μας ενώνουν»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε ακόμη και στους αυστηρούς ελέγχους που θα γίνουν στα διόδια όλης της χώρας, για αυτούς που θα επιστρέψουν μετά την έξοδο των τελευταίων ημερών και τόνισε: «Πρέπει να είναι γνωστό σε όλους ότι επιτρέπεται η επιστροφή μετά το Σάββατο το πρωί, μόνο σε εκείνους που έχουν μόνιμη κατοικία στον τόπο επιστροφής τους».

Κατά τα λοιπά ο κ. Χρυσοχοΐδης μιλώντας για το δεύτερο κύμα της πανδημίας αφού υπογράμμισε ότι «σαρώνει όλη την Ευρώπη» δήλωσε: «Το ζητούμενο είναι να κρατήσει λίγο και να μην ξανάρθει ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέξουμε όλοι μας. Αυτό σημαίνει, ότι πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα. Η Ελληνική Αστυνομία είναι και θα είναι μέρα και νύχτα στους δρόμους, για να βοηθήσει στην εφαρμογή των μέτρων. H Ελληνική Αστυνομία στον καιρό της πανδημίας, είναι το ΕΣΥ της προστασίας μας. Θα είμαστε κοντά στους πολίτες μέρα-νύχτα, να βοηθήσουμε την εφαρμογή των μέτρων σας. Εύχομαι σε όλους καλό κουράγιο, καλή δύναμη, για εσάς στα σπίτια σας και για εμάς στους δρόμους».

Τέλος, ο κ. Χρυσοχοϊδης τόνισε ότι «ο εχθρός, ο βασικός εχθρός μας, είναι ο ιός και το βασικό όπλο του εχθρού μας, είναι οι συναθροίσεις. Δεν νοούνται πλέον, συγκεντρώσεις σε σπίτια, σε πλατείες, συναθροίσεις στους δρόμους. Αυτά δεν μπορούν πλέον να γίνουν ανεκτά. Κάνω έκκληση μη συναθροίζεσθε. Μη συγκεντρώνεστε τα βράδια σε διάφορα σημεία. Μη συγκεντρώνεστε πολλοί άνθρωποι στα σπίτια. Ουσιαστικά έτσι εξυπηρετούμε τη διάδοση. Από την άλλη θέλω να απευθύνω μία προειδοποίηση. Θα υπάρξουν σαρωτικοί έλεγχοι αυστηροί έλεγχοι παρουσία εισαγγελέων, έτσι ώστε να αποτραπούν φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν και δημιούργησαν τόσο μεγάλη ζημιά».

Πέτσας: Δεν νοείται να γίνει πορεία για το Πολυτεχνείο

Ζήτημα κατανόησης από τα κόμματα, χαρακτήρισε το ενδεχόμενο πραγματοποίησης της πορείας για την Επέτειο του Πολυτεχνείου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας τονίζοντας πως «εφόσον έχουμε απαγόρευση δε νοείται να γίνει καμιά πορεία».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο κ. Πέτσας, υποστήριξε πως «είναι ζήτημα κατανόησης από τα κόμματα, αλλά πιστεύω ότι τελικά η πορεία δεν θα γίνει». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο μήνυμα ενότητας που έστειλε χθες ο πρωθυπουργός καλώντας πολίτες, πολίτικη και πολίτες να είναι μαζί για να αντιμετωπίσουν την δύσκολη αυτή κατάσταση.