Πολιτισμός

Lockdown - Σύμπραξη Εκδοτών σε Μητσοτάκη: κρατήστε ανοιχτά τα βιβλιοπωλεία

Η Σύμπραξη Εκδοτών απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση, μέσω επιστολής της στον Πρωθυπουργό, να παραμείνουν ανοιχτά τα βιβλιοπωλεία στη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων για τον έλεγχο της πανδημίας, όπως ακριβώς συμβαίνει στην Ιταλία και στο Βέλγιο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή τους, το βιβλίο υπήρξε ο κύριος συμπαραστάτης της ελληνικής κοινωνίας και η γοητεία της ανάγνωσης μετρίασε τις σκληρές και άχαρες ώρες όλων μας στη διάρκεια του διμήνου Μαρτίου-Μαΐου, όταν «Μείναμε Σπίτι» και αποτρέψαμε την εξάπλωση του κορονοϊού.

Η ανακοίνωση συνεχίζει: "Τα βιβλιοπωλεία είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα μικρά καταστήματα, στα οποία μπορούν εύκολα να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας. Το SMS για τη μετάβαση στα φαρμακεία μπορεί να περιλαμβάνει και τα βιβλιοπωλεία. Η παραγγελία μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά και ο ενδιαφερόμενος θα παραλαμβάνει το βιβλίο του στην πόρτα του βιβλιοπωλείου, όπως ακριβώς συμβαίνει και στα φαρμακεία. Με τον τρόπο αυτόν αποφορτίζονται και οι εταιρείες ταχυμεταφορών, οι οποίες αποδείχτηκαν ανεπαρκείς στο διάστημα της προηγούμενης καραντίνας λόγω έλλειψης μέσων να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση βιβλίων.

Ο κόσμος του βιβλίου διαβεβαιώνει τους πάντες ότι είναι έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του και ότι τα βιβλιοπωλεία μπορούν να λειτουργήσουν με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις που λειτουργούν τα φαρμακεία.

Με τα βιβλιοπωλεία ανοιχτά, ο κοινωνικός περιορισμός δεν θα καταλήξει πολιτιστική απομόνωση και θα στηριχθούν και όσοι από τους συμπολίτες μας δεν έχουν εξοικείωση και πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες για να αποκτήσουν πρόσβαση στο βιβλίο, τον μοναδικό, πολύτιμο και διαχρονικό σύντροφο όλων μας, ανεξαρτήτως πεποιθήσεων, φύλου, μορφωτικού επιπέδου, τόπου κατοικίας. Η ανάγνωση είναι ζωή, τα βιβλιοπωλεία πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά".