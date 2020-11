Κοινωνία

Λήξη συναγερμού για την εξαφάνιση 14χρονης από την Κυψέλη

Πού εντοπίστηκε, ποια η κατάσταση της υγείας της. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το "Χαμόγελο του Παιδιού".

Η περιπέτεια της Ζούκα Άλ Άλλο, 14 ετών, έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Ζούκα Άλ Άλλο, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το περασμένο Σάββατο στην Κυψέλη, βρέθηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και είναι καλά στην υγεία της.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προέβη την περασμένη Δευτέρα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ανησυχούσαν για την ανήλικη.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται άμεσα κοντά στην ανήλικη και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, έτσι ώστε να βρει το δρόμο της και τους ανθρώπους που θα την στηρίζουν στη ζωή της.