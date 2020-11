Πολιτική

Υπόθεση Novartis - Βενιζέλος: πολύωρη η κατάθεσή του στην ανακρίτρια

Το «κατώφλι» του Αρείου Πάγου πέρασε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να καταθέσει ενώπιον της ανακρίτριας του Ειδικού Δικαστηρίου, η οποία χειρίζεται την υπόθεση Παπαγγελόπουλου.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος κατέθεσε σήμερα επί τρεις ώρες ενώπιον της αρεοπαγίτου του Δικαστικού Συμβουλίου του νόμου περί ευθύνης υπουργών (Ειδικό Δικαστήριο) Κωνσταντίνας Αλεβιζοπούλου, η οποία ερευνά την υπόθεση της Novartis μετά την άσκηση από τη Βουλή της ποινικής δίωξης σε βάρος του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.

Η κατάθεση του κ. Βενιζέλου θα συνεχιστεί άλλη ημέρα. Ο ίδιος, μετά το πέρας της κατάθεσής του δήλωσε:

«Ξεκίνησαν σήμερα οι μαρτυρικές καταθέσεις στην ανακρίτρια του ειδικού δικαστηρίου. Κατέθεσα πρώτος, δεν ολοκληρώθηκε η κατάθεσή μου, θα επανέλθω, γιατί πρέπει να διευκρινιστούν ορισμένες λεπτομέρειες, που έχουν σχέση με την εξύφανση αυτής της πολύ μεγάλης συνωμοσίας ένα χρόνο πριν διαβιβαστεί ο φάκελος στη Βουλή.

Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που δεν είναι απλώς κατάχρηση εξουσίας, είναι, όπως έχω πει πολλές φορές, συστηματική προσπάθεια αλλοίωσης θεμελιωδών αρχών και θεσμών του δημοκρατικού πολιτεύματος. Βεβαίως υπάρχει ζήτημα ποινικής ευθύνης προσώπων πάντα, αλλά υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ζήτημα προστασίας της ποιότητας της Δημοκρατίας μας και του κράτους δικαίου».