Πολιτική

Τουρκικό F-16 έκανε υπέρπτηση πάνω από τη Σάμο

Σε μια νέα προκλητική κίνηση προχώρησαν οι Τούρκοι πάνω από το Αιγαίο...

Συνεχίζουν τις προκλήσεις από αέρος, πάνω από το Αιγαίο, οι Τούρκοι.

Όπως έγινε γνωστό από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), τουρκικό αεροσκάφος F-16 πραγματοποίησε, σήμερα, στις 13:18 υπέρπτηση στα 20.000 πόδια, πάνω από τις ανατολικές ακτές της Σάμου.

Το τουρκικό αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.