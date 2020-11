Κοινωνία

Κορονοϊός - Lockdown: εγκαταλείπουν την πόλη οι Αθηναίοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στα διόδια. Τα χωριά τους επιλέγουν για την καραντίνα πολλοί Αθηναίοι. Σε επιφυλακή η τροχαία.

Αισθητά αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση στους εθνικούς δρόμους, καθώς πολλοί Αθηναίοι εγκαταλείπουν άρον άρον την πρωτεύουσα για τα χωριά τους, εν όψει των γενικών απαγορεύσεων λόγω κορονοϊού, που αρχίζουν από αύριο στις 6.00 το πρωί, έως τις 30 Νοεμβρίου.

Ήδη από τις 6.00 έως τις 9.00 σήμερα το πρωί είχαν περάσει από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών περισσότερα από 4.000 αυτοκίνητα, ενώ χτες, Πέμπτη, έφυγαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα 47.731 αυτοκίνητα έναντι 30.123 πού πέρασαν από τα διόδια την περασμένη Πέμπτη.

Η Τροχαία Αττικής περιμένει μεγάλη αύξηση σήμερα γι' αυτό είναι σε επιφυλακή για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.