Πολιτική

Τσίπρας: εγκληματική αδράνεια από την κυβέρνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για εφησυχασμό.

Για "εγκληματική αδράνεια" κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα με αφορμή τις χθεσινές ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για νέο lockdown.

"Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο η δραματική αυτή κατάσταση δεν ήταν αναπόφευκτη. Η ασφυξία του συστήματος υγείας, η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εγκληματική αδράνεια, στον εγκληματικό εφησυχασμό του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης", τόνισε στην αρχική του τοποθέτηση, σημειώνοντας ότι "το δεύτερο λοκντάουν φέρει την υπογραφή του" και "αποτελεί απόδειξη και ομολογία της αποτυχίας της κυβέρνησης στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης".

Ο Α. Τσίπρας επέκρινε την κυβέρνηση γιατί έχασε μια "μοναδική ευκαιρία όταν άρθηκαν οι περιορισμοί του πρώτου lockdown, τον περασμένο Μάιο" και αντί "να προετοιμάσει την άμυνα της χώρας, επέλεξε να θριαμβολογεί και να αυτοαποθεώνεται".

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε όσα "δεν έκανε", όπως προσλήψεις μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών, επαρκή προσθήκη νέων ΜΕΘ, μαζική συνταγογράφηση δωρεάν τεστ, ενίσχυση των ΜΜΜ, αλλά και σαφή υγειονομικά πρωτόκολλα για το άνοιγμα του τουρισμού ή σχέδιο για ασφαλές άνοιγμα των σχολείων.

Αντίθετα, κατήγγειλε ο Αλ. Τσίπρας, πως ο πρωθυπουργός έστειλε "απατηλό μήνυμα εφησυχασμού και επιστροφής στην κανονικότητα", αναπαρήγε το "αφήγημα" της ατομικής ευθύνης και "άφησε τους πολίτες να πληρώνουν από την τσέπη τους" τα τεστ, άφησε "στη μοίρα" τους τις επιχειρήσεις και "έφερε ένα πτωχευτικό νόμο που υφαρπάζει τα σπίτια και τις περιουσίες των Ελλήνων", εξασφαλίζοντας την "ασυλία μεγάλης μερίδας των ΜΜΕ".

Συνεχίζοντας ο Αλ. Τσίπρας, εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυπουργό για "την άρνησή του να προσέλθει να απαντήσει στη Βουλή" σε ερώτησή του για τα ΜΜΜ και την πανδημία και τον κατηγόρησε ότι "επιμελώς κρύβει" πως "η Ελλάδα τους τελευταίους μήνες τα πάει εξαιρετικά άσχημα", παρουσιάζοντας συγκριτικά στοιχεία για τους θανάτους και τα κρούσματα σε Ελλάδα και άλλες χώρες της ΕΕ, αλλά και για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας. Ως "το πιο εξοργιστικό στοιχείο", χαρακτήρισε τη σύγκριση του αριθμού των εργαζομένων στο ΕΣΥ πριν και κατά την πανδημία, υπογραμμίζοντας ότι "έχουμε λιγότερους εργαζόμενους" από το 2019. "Η πραγματικότητα είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης βάζει λουκέτο στη χώρα γιατί άφησε το ΕΣΥ να είναι στα όρια του και γιατί οι ΜΕΘ δεν επαρκούν", είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά, δε, το θέμα της ερώτησης που είχε απευθύνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον πρωθυπουργό για το συνωστισμό στα ΜΜΜ, χαρακτήρισε "επιεικώς απαράδεκτη" τη χθεσινή του τοποθέτηση ότι "δεν μπορούμε να γεννήσουμε λεωφορεία". "Να τα γεννήσει προφανώς δε μπορεί, όμως να ακυρώσει με το που εξελέγη τον διαγωνισμό που είχαμε προχωρήσει εμείς για την προμήθεια 750 νέων λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μπορούσε και με το παραπάνω", είπε, προσθέτοντας ότι "την ώρα που τα λέει αυτά, υπάρχουν πάνω από 200 οχήματα, τα οποία παραμένουν παρκαρισμένα στα αμαξοστάσια".

Αναφορικά με τα σχολεία, ο Αλ. Τσίπρας υπενθύμισε πως την ώρα που ακούγονταν "αδιανόητες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το συνωστισμό 25, 26, 27 μαθητών σε μια τάξη", ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φώναζε: "αυξήστε τις δαπάνες, προχωρήστε στις απαραίτητες προσλήψεις, βρείτε αίθουσες", επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση για "εφησυχασμό".

Στη συνέχεια ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε αναλυτικά στην οικονομία, υπογραμμίζοντας πως "η πραγματική εικόνα και σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ διαφορετική με αυτήν που θέλει να μας παρουσιάσει η κυβέρνηση".

Συγκεκριμένα, επισήμανε πως η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η χειρότερη θέση σε σύνολο 27 ευρωπαϊκών χωρών, "παρά το γεγονός ότι η χώρα μας εισήλθε στην πανδημική κρίση αργότερα", ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως δεν προχώρησε σε μέτρα που πήραν άλλες χώρες όπως είναι η εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών και αυτοαπασχολούμενων, η επιδότηση ενοικίου επιχειρήσεων, η απευθείας επιχορήγηση αντί για την επιστρεπτέα ενίσχυση, η αναπλήρωση μισθού αντί για την επιδότηση ανεργίας, κ.α.

"Παρ' όλες τις μεγάλες δυνατότητες που είχαμε έδωσαν μέχρι τέλος Σεπτέμβρη μόλις 5,3 δισ. σε άμεσες δαπάνες (2,9% του ΑΕΠ) για τη στήριξη της οικονομίας, γεγονός που μας φέρνει στις τελευταίες θέσεις της ευρωζώνης, ενώ και τα μέτρα αναβολών πληρωμών που απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα για αργότερα, δημοσιονομικά δεν ξεπερνούν τα 1,2 δισ. (0,7% του ΑΕΠ)", συμπλήρωσε, ενώ αναφερόμενος στις χθεσινές ανακοινώσεις υπογράμμισε πως πρόκειται για "τα ίδια οικονομικά μέτρα που έχουν ήδη οδηγήσει σε κοινωνικό και οικονομικό αδιέξοδο".

Κλείνοντας, ο Αλ. Τσίπρας εξέφρασε "την αγωνία του για τις εξελίξεις", τονίζοντας ότι "η έξαρση της πανδημίας που μπορούσε να είχε αποφευχθεί απειλεί όσο ποτέ ανθρώπινες ζωές".

"Την ίδια στιγμή η οικονομία βουλιάζει. Και ο κ. Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός που βάζει λουκέτο στην Ελλάδα για δεύτερη φορά, για να περιορίσει τη ζημιά που προκάλεσε ο ίδιος και η κυβέρνηση του, συνεχίζει να παριστάνει τον σωτήρα", σημείωσε, καλώντας τον πρωθυπουργό να συγκαλέσει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τη Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ζητήσει την "βοήθεια όλων" και να σταματήσει "την προπαγάνδα ενώ μας έριξε στο χείλος του γκρεμού".

Τέλος, ο Αλ. Τσίπρας απευθύνθηκε στους πολίτες, ζητώντας τους να δείξουν "ψυχραιμία και δύναμη στις δύσκολες μέρες που έρχονται" και να τηρούν τις "οδηγίες".

Η παρουσιάση του Αλέξη Τσίπρα