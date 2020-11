Life

Το ντεμπούτο του Ρικ Άστλεϊ στο ΤικΤοκ

Το βίντεο συγκέντρωσε 2,6 εκατομμύρια likes και περισσότερα από 140.000 σχόλια.

Ο Ρικ Άστλεϊ έκανε εκπληκτικό ντεμπούτο στο TikTok.

Ο 54χρονος τραγουδιστής της επιτυχίας "Never Gonna Give You Up" δημιούργησε λογαριασμό στην πλατφόρμα, με το όνομα "RickTok", αυτή την εβδομάδα και έγινε viral.

Το ίδιο το βίντεο του Ρικ Άστλεϊ ήταν απλό, καθώς εμφανίζεται να χορεύει τη νούμερο ένα επιτυχία του, του 1987 στο σαλόνι του σπιτιού του, αλλά εισέπραξε πολλή αγάπη.

Το μικρής διάρκειας βίντεο συγκέντρωσε 2,6 εκατομμύρια likes και περισσότερα από 140.000 σχόλια και δημοσιεύθηκε περισσότερες από 150.000 φορές.

«Καλώς ήρθατε στον RickTok!» έγραψε ο Άγγλος τραγουδιστής και πρόσθεσε #BackToTheMusic #GetYourCoat #RickTok.

Ο τραγουδιστής έχει πουλήσει πάνω από 45 εκατομμύρια άλμπουμ και πέρσι τον Οκτώβριο κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ «The Best of Me».