Που οφείλονται οι μεγάλες διαφορές στο ύψος των παιδιών από χώρα σε χώρα

Ποιοι ειναι οι βασικοί παράγοντες, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Το μέσο ύψος των παιδιών διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διατροφή τους, σύμφωνα με μία νέα διεθνή επιστημονική μελέτη, η οποία εκτιμά ότι τα παιδιά μπορούν να γίνουν έως 20 εκατοστά πιο κοντά εάν δεν διατρέφονται σωστά.

Ένα μέσο 19χρονο κορίτσι στο Μπαγκλαντές και στη Γουατεμάλα (τις χώρες με τα πιο κοντά κορίτσια) έχει το ίδιο ύψος με ένα μέσο 11χρονο κορίτσι στην Ολλανδία, τη χώρα με τα ψηλότερα παιδιά και των δύο φύλων. Τα ψηλότερα αγόρια 19 ετών στην Ολλανδία έχουν ύψος 1,84 εκατοστά κατά μέσο όρο, ενώ τα πιο κοντά στο Τιμόρ Λέστε 1,60 εκατοστά.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Majid Ezzati της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Κολλεγίου Imperial του Λονδίνου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet», ανέλυσαν και συνέκριναν στοιχεία της περιόδου 1985-2019 για 65 εκατομμύρια παιδιά πέντε έως 19 ετών σε 193 χώρες.

Στη διάρκεια των τελευταίων 35 ετών οι μεγαλύτερες βελτιώσεις στο μέσο ύψος των παιδιών έχουν παρατηρηθεί σε αναδυόμενες ισχυρές οικονομίες, όπως η Κίνα (όπου τα 19χρονα αγόρια το 2019 ήταν οκτώ εκατοστά ψηλότερα από ό,τι το 1985) και η Ν. Κορέα. Αντίθετα, στις υποσιτιζόμενες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής το μέσο ύψος, ιδίως των αγοριών εμφανίζει διαχρονική στασιμότητα ή και μείωση.

Αναλυτικά, οι χώρες με τα ψηλότερα αγόρια (μέσο ύψος 19 ετών) είναι: Ολλανδία (1,84), Μαυροβούνιο (1,83), Εσθονία (1,83), Βοσνία-Ερζεγοβίνη (1,85), Ισλανδία (1,82), Δανία (1,82), Τσεχία (1,81), Λεττονία (1,81), Σλοβακία (1,81) και Σλοβενία (1,81).

Οι χώρες με τα πιο κοντά αγόρια (μέσο ύψος 19 ετών): Τιμόρ Λέστε (1,60), Λάος (1,63), Νήσοι Σολομώντος (1,63), Παπούα Νέα Γουινέα (1,63), Μοζαμβίκη (1,64), Γουατεμάλα (1,64), Νεπάλ (1,64), Υεμένη (1,64) και Μπαγκλαντές (1,65).

Οι χώρες με τα ψηλότερα κορίτσια (μέσο ύψος 19 ετών): Ολλανδία (1,70), Μαυροβούνιο (1,70), Δανία (1,69), Ισλανδία (1,69), Λετονία (1,69), Εσθονία (1,69), Σερβία (1,68), Τσεχία (1,68) και Λιθουανία (1,67).

Οι χώρες με τα πιο κοντά κορίτσια (μέσο ύψος 19 ετών): Γουατεμάλα (1,51), Μπαγκλαντές (1,52), Νεπάλ (1,52), Τιμόρ Λέστε (1,63), Μαδαγασκάρη (1,53), Λάος (1,63) και Φιλιππίνες (1,54).