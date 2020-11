Οικονομία

Κορονοϊός – lockdown: τα μέτρα προστασίας εργαζομένων, επιχειρήσεων και ανέργων

Δέσμη 21 μέτρων για τη στήριξη της αγοράς εργασίας για το μήνα Νοέμβριο, παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας.

Τα 21 μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας και προστασίας των εργαζομένων και ανέργων για το μήνα Νοέμβριο ανέλυσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα της κυβέρνησης καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους και τους αδύναμους οικονομικά πολίτες.

Όπως είπε, τα 21 μέτρα αποτελούν τον οδικό χάρτη προστασίας των εργαζομένων από τις επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας και συνδυαστικά με τα υπόλοιπα μέτρα της κυβέρνησης αποτελούν την ασπίδα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στο δεύτερο κύμα του Covid-19.

Εξειδικεύοντας, ο κ. Βρούτσης απαρίθμησε τα μέτρα:

Μέτρο 1 : Αναστολές συμβάσεων εργασίας και αποζημίωση ειδικού σκοπού με βάση υπολογισμού το ποσό των 800 ευρώ για το μήνα Νοέμβριο 2020.Αναστολές συμβάσεων εργασίας υπολογιζόμενες στα 800 ευρώ, αντί των 534 ευρώ, εφάπαξ για το μήνα Νοέμβριο 11/2020, ενόψει εορτών Χριστουγέννων. Το μέτρο καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί, μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου 2020.

Αναφορικά με το δώρο Χριστουγέννων, το οποίο είναι πληρωτέο εντός του διαστήματος 21.12.2020 έως 31.12.2020, θα καταβληθεί από το κράτος στους εργοδότες η αναλογία για το χρονικό διάστημα που οι εργαζόμενοι είχαν τεθεί σε αναστολή, υπολογιζόμενη επί του ύψους των 534 ευρώ.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού δικαιούνται οι εξής δύο κατηγορίες εργαζομένων:

1. Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται υποχρεωτικά σε αναστολή και εργάζονται σε επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Συγκεκριμένα:

- Από τις 3.11.2020 έως τις 30.11.2020, τίθενται σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με κρατική εντολή στις 3.11.2020 σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, πριν από την ανακοίνωση των γενικευμένων μέτρων για το σύνολο της επικράτειας.

- Από τις 7.11.2020 ή οποιαδήποτε άλλη διαφορετική ημερομηνία έναρξης του μέτρου αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων με κρατική εντολή π.χ. κομμωτήρια έως και την 30ή.11.2020 τίθενται σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με κρατική εντολή, μετά την ανακοίνωση των γενικευμένων μέτρων για το σύνολο της επικράτειας.

Η διαφοροποίηση ως προς τις ημερομηνίες έναρξης των αναστολών υφίσταται, γιατί, μέχρι τη χρονική στιγμή που αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων με κρατική εντολή, ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του στον εργοδότη, ο οποίος θα καταβάλει στον εργαζόμενο το μισθό και θα καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στις ημέρες του μήνα κατά τις οποίες εργάστηκε.

Αντιθέτως, από τη στιγμή που αναστέλλεται η λειτουργία μίας επιχείρησης με κρατική εντολή ενεργοποιείται η αναστολή σύμβασης εργασίας και το κράτος πλέον αναλαμβάνει την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών στο ύψος του ονομαστικού μισθού των εργαζομένων.

2. Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή για μέρος ή για ολόκληρο το μήνα σε επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως πληττόμενες για το μήνα Νοέμβριο, ισχύει η γενικευμένη λίστα ΚΑΔ του Απριλίου 2020.

Παραδείγματα

Εργαζόμενος σε κλειστή επιχείρηση με κρατική εντολή, βάσει ΚΑΔ, στη Θεσσαλονίκη, τίθεται σε αναστολή από 3.11.2020 και θα λάβει 747 ευρώ (υπολογισμός στα 800 ευρώ για 28 ημέρες αναστολής).

Εργαζόμενος σε κλειστή επιχείρηση με κρατική εντολή, βάσει ΚΑΔ, τίθεται σε αναστολή από 7.11.2020 και θα λάβει 640 ευρώ (υπολογισμός στα 800 ευρώ για 24 ημέρες αναστολής).

Εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση, βάσει ΚΑΔ, που έχει τεθεί σε αναστολή από 1.11.2020 θα λάβει 800 ευρώ ή την αναλογία επί των 800 ευρώ για τις ημέρες του Νοεμβρίου που είναι σε αναστολή.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής, το κράτος καλύπτει τις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες στο ύψος του ονομαστικού μισθού τους.

Για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που θέτουν υποχρεωτικά ή μη τους εργαζομένους τους σε καθεστώς αναστολής απαγορεύεται να προβούν σε απολύσεις κι αν τις πραγματοποιήσουν αυτές είναι άκυρες.

Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις που θέτουν το προσωπικό τους σε αναστολή ισχύει και η ρήτρα διατήρησης του υφιστάμενου αριθμού εργαζομένων για έναν μήνα, μετά την ενεργοποίηση των αναστολών.

Μέτρο 2: Υποχρεωτική τηλεργασία 50% για όσους εργαζόμενους η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως/οριζόντιο μέτρο

Όλες οι λειτουργούσες επιχειρήσεις ανά την επικράτεια, ανεξάρτητα αν είναι πληττόμενες ή όχι, υποχρεούνται να θέσουν το 50% των εργαζομένων τους σε τηλεργασία, εφόσον η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

Η τηλεργασία προδηλώνεται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» με το έντυπο 4.1.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επισύρεται κύρωση 3.000 ευρώ στην επιχείρηση.

Παράδειγμα

Σε ασφαλιστική εταιρεία απασχολούνται 50 υπάλληλοι γραφείου και 20 τεχνίτες.

Η εταιρεία υποχρεούται να θέσει σε τηλεργασία τους 25 υπαλλήλους γραφείου οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως την εργασία τους, όχι όμως και τους τεχνίτες. Ο υπολογισμός του 50% γίνεται επί του αριθμού των εργαζομένων οι οποίοι μπορούν να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως.

Μέτρο 3: Οικονομική ενίσχυση ανέργων

Επεκτείνεται κατά δύο μήνες η καταβολή του επιδόματος ανεργίας σε όσους ανέργους η επιδότηση ανεργίας τους έληξε τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Χορηγείται νέα εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ύψους 400 ευρώ, σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους. Αφορά περίπου 130.000 μακροχρόνια ανέργους.

Μέτρο 4: Συνεχίζεται το πρόγραμμα « ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για όλες τις λειτουργούσες επιχειρήσεις πληττόμενες ή όχι.

Μέτρο 5: Παραμένει ανοιχτό το πρόγραμμα προσλήψεων για 100.000 επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας.

Μέτρο 6: Υποβολή μονομερών δηλώσεων από τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό, προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση, ύψους 534 ευρώ, για το μήνα Οκτώβριο.

Μέτρο 7: Υποβολή μονομερών δηλώσεων για τους καλλιτέχνες που έχουν απογραφεί στην πλατφόρμα των καλλιτεχνών, προκειμένου να λάβουν μηνιαία αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Μέτρο 8: Υποβολή μονομερών δηλώσεων για τους ξεναγούς και τους τουριστικούς συνόδους, προκειμένου να λάβουν μηνιαία αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Μέτρο 9: Καταβάλλεται αναλογία αποζημίωσης αδείας για εργαζόμενους που είναι σε αναστολή στα 12μηνης λειτουργίας ξενοδοχεία, υπολογιζόμενη στα 2/25 ανά μηνά αναστολής με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ.

Μέτρο 10: Για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.12.2020 καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τα 12μηνης λειτουργίας ξενοδοχεία που είχαν κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2020 έως και Αύγουστο 2020 χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019.

Μέτρο 11: Επιδοτούνται οι επιχειρήσεις του πολιτισμού με το 40% των θέσεων θεατή αντί 10 ευρώ για τα θέατρα και 4 ευρώ για τους κινηματογράφους με αναλογία του αριθμού παραστάσεων, με την υποχρέωση επιστροφής του 20% της επιδότησης με τη μορφή κοινωνικού εισιτηρίου προς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Το μέτρο ισχύει για τους μήνες Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο.

Μέτρο 12: Καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό το 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για χρονικό διάστημα μέχρι 12 μήνες σε τουριστικές επιχειρήσεις 12μηνης λειτουργίας με περισσότερους από 50 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης που θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια ενεργειακής και κτιριακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεών τους.

Μέτρο 13: Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ, για χρονικό διάστημα τριών μηνών για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στις περιφέρειες που επλήγησαν από τον «Ιανό». Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίοι απολύθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος 18.08.2020-29.09.2020.

Μέτρο 14: Κάλυψη εργαζομένων πληττόμενων επιχειρήσεων από το σεισμό στη Σάμο με αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ, για τρεις μήνες.

Μέτρο 15: Παράταση μέτρου αδειών ειδικού σκοπού για τους γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν στο γυμνάσιο.

Μέτρο 16: Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ, με κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, καθώς απέχουν από την εργασία τους, ένεκα σοβαρών νοσημάτων.

Μέτρο 17: Επιδότηση των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών στις αερομεταφορές και στις ακτοπλοϊκές μεταφορές, μέχρι και τις 31.12.2020.

Μέτρο 18: Ευελιξία προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Τα παρακάτω μέτρα είναι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών:

Μέτρο 19: Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων ασφαλιστικών οφειλών πληρωτέων το μήνα Νοέμβριο. Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

Μέτρο 20: Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή ανά την επικράτεια, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών πληρωτέων το μήνα Νοέμβριο και η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

Μέτρο 21 : Οι εργαζόμενοι που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας ανά την επικράτεια δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% για την κύρια κατοικία τους, αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους.