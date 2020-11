Κοινωνία

Αρτέμης Σώρρας: Κατέθεσε αίτηση αποφυλάκισης

Πότε αναμένεται η ετυμηγορία του Συμβουλίου Εφετών.

Την αποφυλάκισή του διεκδικεί ο Αρτέμης Σώρρας. Έχει, ήδη, καταθέσει αίτηση για υφ’ όρων απόλυση καθώς έχει συμπληρώσει –όπως υποστηρίζει- τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο σχετικός ευεργετικός νόμος. Το Συμβούλιο Εφετών εκτός απροόπτου μέχρι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να εκδώσει την ετυμηγορία του.

Ο Σώρρας, πάντως, από τις 18 του περασμένου Σεπτεμβρίου είναι κρατούμενος στις φυλακές Χαλκίδας, καθώς στον Κορυδαλλό υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα και πιο συγκεκριμένα βρέθηκε να έχει κινητό στο κελί του. Διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη μεταγωγή του καθώς στον Κορυδαλλό ήθελε να προετοιμάσει με τους δικηγόρους του, καλύτερα την αίτησή του για την αποφυλάκιση του. Φτάνοντας μάλιστα στη Χαλκίδα, έσπευσε να κάνει παράπονα στη διεύθυνση της φυλακής για τις «κακές» συνθήκες κράτησής του.

Ο πρόεδρος της "Ελλήνων Συνέλευσις", καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθειρξη χωρίς αναστολή για το αδίκημα της απόπειρας απάτης σε βάρος του Δημοσίου. Η καταδίκη του Σώρρα τον Δεκέμβριο 2019 αφορούσε την προσπάθεια του να «επισημοποιήσει» ουσιαστικά, άκυρους τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου, μέσω δανεισμού 600 δισ. ευρώ που πρότεινε στο ελληνικό κράτος τα πρώτα χρόνια της κρίσης. Ο Σώρραςήταν φυγόποινος ενώ σε βάρος του είχε ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον Μάρτιο 2017. Τον Ιούνιο 2018, εντοπίστηκε τελικά σε κρησφύγετο στον Άλιμο.