Πέθανε ο Κεν Χένσλεϊ

Θρήνος στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον σπουδαίο μουσικό και συνθέτη μεγάλων επιτυχιών.

Ο Κεν Χένσλεϊ, μουσικός και τραγουδοποιός γνωστός από τη συνεργασία του με το ροκ συγκρότημα της δεκαετίας του '70, Uriah Heep, πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του γκρουπ, κιθαρίστας και κιμπορντίστας, ο Κεν Χένσλεϊ είχε πρόσφατα ολοκληρώσει το νέο του άλμπουμ, με τίτλο My Book of Answers, το οποίο επρόκειτο να κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2021.

Ο εκπρόσωπός του δήλωσε ότι πέθανε "ήσυχα μετά από πολύ σύντομη ασθένεια".

Ο κιθαρίστας της μπάντας Uriah Heep, Μικ Μποξ, δήλωσε ότι είναι "βαθιά σοκαρισμένος… Ο Κεν έγραψε μερικά καταπληκτικά τραγούδια στη θητεία του με το συγκρότημα, και θα παραμείνουν μουσική κληρονομιά που θα είναι στην καρδιά των ανθρώπων για πάντα".

Ο Χένσλεϊ βοήθησε στη διάδοση του συνθεσάιζερ στο πλαίσιο ενός αναδυόμενου σκληρότερου ροκ ήχου και έγραψε και τραγούδησε ένα από τα βασικά κομμάτια της μπάντας, το συγκλονιστικό folk-rock τραγούδι Lady in Black. Έγραψε επίσης το Easy Livin ’, το οποίο έγινε επιτυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη το 1972.

Ο αδελφός του Κεν Χένσλεϊ, Τρέβορ έγραψε στο Facebook:

"Η όμορφη σύζυγός του Μόνικα ήταν στο πλευρό του και παρηγορούσε τον Κεν τα τελευταία του λεπτά μαζί μας. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από αυτήν την τραγική και απίστευτα απροσδόκητη απώλεια".

Γεννημένος στο Λονδίνο το 1945 ο Χένσλεϊ μεγάλωσε στο Στίβενεϊτζ και ενηλικιώθηκε εν μέσω της βρετανικής έκρηξης των blues-rock τη δεκαετία του 1960, παίζοντας στην πρώτη του μπάντα, τους Gods με τον Μικ Τέιλορ, ο οποίος θα συνέχιζε να συμμετέχει στο συγκρότημα των Rolling Stones και του Τζο Μάγιαλ.

Το 1969 έγινε μέλος των Spice, που σύντομα μετονομάστηκαν σε Uriah Heep. Πέρασε μια δεκαετία με το συγκρότημα, ηχογράφησε 13 άλμπουμ μαζί τους, prog, blues, heavy metal. Αποχώρησε από το συγκρότημα το 1980. Το μεγαλύτερο χιτ στα charts ήρθε με το Return to Fantasy, το οποίο έφτασε στο Νο 7 στο chart των βρετανικών άλμπουμ το 1975, τέσσερα άλμπουμ τους από αυτήν την περίοδο έφτασαν επίσης στο chart Top 30 των ΗΠΑ