Αμερικανικές εκλογές: Προβάδισμα Τζο Μπάιντεν σε Πενσιλβάνια και Τζόρτζια

“Αέρα” νικητή αποκτά ο υποψήφιος των Δημοκρατικών έναντι του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζο Μπάιντεν πέρασε μπροστά στην κρίσιμη πολιτεία της Πενσιλβάνια, μετά την καταμέτρηση του 95% των ψήφων, εξασφαλίζοντας το 49,4% των ψήφων έναντι 49,3% του απερχόμενου Προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με το Edison Research.

Παράλληλα, συνεχίζεται η καταμέτρηση με την ενσωμάτωση επιστολικών ψήφων, στις οποίες ο Τζο Μπάιντεν προηγείται με συντριπτικό ποσοστό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Στην επίσης κρίσιμη πολιτεία της Τζόρτζια, όπου ο υποψήφιος των Δημοκρατικών εξασφάλισε νωρίτερα σήμερα το προβάδισμα, έχει διευρύνει την διαφορά του από τον Ντόναλντ Τραμπ στις 1.097 ψήφους, ενώ η καταμέτρηση συνεχίζεται.

Στη Νεβάδα, όπου τα δεδομένα δεν ανανεώνονται συνεχώς, ο Μπάιντεν προηγείται με 11.400 ψήφους. Στην πολιτεία αυτή διακυβεύονται 6 εκλέκτορες, που ενδέχεται να ανοίξουν στον Δημοκρατικό υποψήφιο την πόρτα του Λευκού Οίκου.

