Σίρλεϊ ΜακΛέιν: το μυστικό της για την καριέρα 8 δεκαετιών στο Χόλιγουντ

Η 86χρονη θρύλος του κινηματογράφου αποκαλύπτει όσα δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα.

Η Σίρλεϊ ΜακΛέιν αποκάλυψε το μυστικό της μακρόχρονης καριέρας της σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο Variety.

Η καριέρα οκτώ δεκαετιών, από τη δεκαετία του 1950 έως το 2020, είναι σίγουρα σπάνιο φαινόμενο στο Χόλιγουντ και η 86χρονη θρύλος του κινηματογράφου την απέδωσε στη συμπεριφορά της: «Παρ' όλο που λέω την αλήθεια στους ανθρώπους, δεν είμαι ντίβα».

«Αυτό προέρχεται από τα μαθήματα μπαλέτου που παρακολουθούσα από τριών ετών. Πρέπει να πηγαίνω πίσω και να κάνω μια σκληρή, ειλικρινή δουλειά, με λίγη τέχνη, αν μπορώ να την επιστρατεύω και να επανέρχομαι» συνέχισε.

«Έμεινα επίσης στην κινηματογραφική βιομηχανία και δεν σκέφτηκα ποτέ να σταματήσω γιατί ήθελα να πληρώνω αεροπορικά εισιτήρια για να ταξιδέψω» πρόσθεσε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός. «Δεν κοινωνικοποίησα το στυλ του Χόλιγουντ. Προτιμούσα να ταξιδέψω σε μια χώρα, στην οποία δεν είχα πάει. Έτσι, όταν σκέφτομαι τη ζωή μου, δεν είμαι σίγουρη ότι δεν έβαλα τα ταξίδια λίγο πιο πάνω από τη show business» τόνισε.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός αποκάλυψε επίσης πώς ήταν η συνεργασία με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ στην πρώτη της ταινία, «The Trouble with Harry» όταν ήταν μόλις 18 ετών.

«Είχα πάντα τη συμπεριφορά της μπαλαρίνας. Είναι ο σκηνοθέτης. Είναι το αφεντικό. Αυτό έμαθα από τα τρία μου, παρ' όλο που είχα μάθει να διατυπώνω κάθε ένσταση που είχα σε ό, τι συνέβαινε » εξήγησε.

Σύμφωνα με την ηθοποιό, ο Χίτσκοκ τη συμπάθησε. «Δεν έτρωγε γεύμα χωρίς εμένα» αποκάλυψε. «Πήρα 25 κιλά σε αυτήν την ταινία… Συζητούσαμε, μου έλεγε ιστορίες και γινόταν πολύ εκλεπτυσμένα κυνικός. Και το θεωρούσα αστείο και χαιρόταν που το καταλάβαινα.