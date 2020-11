Κοινωνία

ΟΑΣΑ: Βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών με τα λεωφορεία ΚΤΕΛ

Αναλυτικά στοιχεία από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

Βελτίωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης (δρομολόγηση επιπλέον λεωφορείων και μείωση χρονοαποστάσεων λόγω αύξησης του αριθμού των δρομολογίων) σε όλες τις γραμμές που εκτελούνται ήδη από τα ΚΤΕΛ, αλλά και σε κύριες γραμμές του αστικού ιστού έχει επιφέρει η ενσωμάτωση των οχημάτων στα δρομολόγια του ΟΑΣΑ από τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού.

Από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 108 λεωφορεία των ΚΤΕΛ έχουν ενσωματωθεί σε 33 γραμμές του δικτύου αστικών συγκοινωνιών.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, από τις αρχές Οκτωβρίου, οπότε άρχισε η ενσωμάτωση των λεωφορείων των ΚΤΕΛ στον πίνακα δρομολογίων του Οργανισμού, έχουν ενισχυθεί συνολικά περισσότερες από 60 λεωφορειακές γραμμές με μεγαλύτερο αριθμό δρομολογίων. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού, η συμφωνία με τα ΚΤΕΛ έχει συμβάλει σε διάστημα ενός μήνα στην εκτέλεση επιπλέον 526 δρομολογίων σε ημερήσια βάση.

Όσον αφορά τις πληρότητες, με βάση τα στοιχεία από τις επικυρώσεις εισιτηρίων σε πρωινή ώρα αιχμής, το ποσοστό των δρομολογίων όπου κατεγράφη πληρότητα άνω του 65% ανήλθε σε 3,25% των δρομολογίων, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό, 4,41%, παρατηρήθηκε τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα από τις επικυρώσεις εισιτηρίων, η υπέρβαση της προβλεπόμενης πληρότητας διαπιστώθηκε σε ένα ποσοστό χαμηλότερο του 5% των λεωφορειακών γραμμών κατά τον μήνα Οκτώβριο.

Με τη διαρκή προσθήκη νέων οχημάτων, μέσω της σύμπραξης με τα ΚΤΕΛ, εκτιμάται ότι το ποσοστό αυτό θα περιοριστεί περαιτέρω.

Η προσωρινή συνεργασία του ΟΑΣΑ με τα ΚΤΕΛ Αττικής εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την άμεση ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού που περιλαμβάνει επίσης:

την προμήθεια 300 λεωφορείων ηλικίας έως 10 ετών μέσω leasing,

τη διενέργεια προσλήψεων οδηγών, μηχανοδηγών και τεχνιτών σε ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ.