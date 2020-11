Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 2448 κρούσματα της Παρασκευής

Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Σήμερα, 06/11/2020, δηλώθηκαν 14 θάνατοι και 2.448 επιπλέον κρούσματα. Από τα 2.382 εγχώρια κρούσματα, τα 58 συνδέονται με γνωστές συρροές.

Αναλυτικότερα:

• 63 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας • 3 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο

• 492 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστές συρροές

• 683 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 11 συνδέονται με γνωστές συρροές

• 19 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

• 5 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας

• 23 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας, εκ των οποίων 4 συνδέονται με γνωστή συρροή

• 11 κρούσματα στην Π.Ε Βοιωτίας

• 5 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

• 100 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας, εκ των οποίων 12 συνδέονται με γνωστές συρροές

• 36 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστές συρροές

• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

• 8 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

• 62 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας, εκ των οποίων 5 συνδέονται με γνωστές συρροές

• 38 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Θάσου

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Θήρας

• 19 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

• 61 κρούσματα από Π.Ε. Καβάλας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Καλύμνου

• 10 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

• 17 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

• 10 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

• 27 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές

• 14 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

• 11 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Κω

• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

• 120 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Λασιθίου

• 22 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Λευκάδας

• 41 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

• 33 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Μυκόνου

• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Νάξου

• 49 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

• 88 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές

• 46 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστές συρροές

• 10 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας

• 10 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

• 38 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Σάμου

• 78 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών, εκ των οποίων 5 συνδέονται με γνωστές συρροές

• 33 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

• 5 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

• 19 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Φωκίδας

• 45 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

• 10 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

Τέλος, 48 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.