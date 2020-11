Κοινωνία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: τροποποίηση δρομολογίων λόγω lockdown

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις. Οι αποζημιώσεις επιβατών.

Σε συνέχεια του γενικού lockdown που εξαγγέλθηκε από την Κυβέρνηση, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. τροποποιεί τα δρομολόγια της σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, στο πλαίσιο περιορισμού άσκοπων μετακινήσεων και αποφυγής συνωστισμού.

Ειδικότερα, θα ισχύσουν τα κάτωθι:

Από τη Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2020, στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη θα κυκλοφορούν μόνο οι αμαξοστοιχίες 52, 56, 53, 57. Αναστέλλονται όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια.

Από το Σάββατο 07 Νοεμβρίου 2020, θα κυκλοφορούν μόνο οι παρακάτω αμαξοστοιχίες:

• ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ (ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ)

Κυκλοφορούν τα δρομολόγια ως σήμερα.

• ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ)

Κυκλοφορούν τα δρομολόγια ως σήμερα.

• ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ)

Κυκλοφορούν τα δρομολόγια ως σήμερα.

• ΚΟΡΩΠΙ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ)

Κυκλοφορούν τα δρομολόγια ως σήμερα.

• ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΙΑΤΟ (ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ)

Κυκλοφορούν τα δρομολόγια ως σήμερα.

• ΚΙΑΤΟ - ΠΑΤΡΑ (Λεωφορεία)

Κυκλοφορούν τα Λ7, Λ11, Λ19, Λ25, Λ8, Λ12, Λ20, Λ26.

• ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΡΙΟ (ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ)

Κυκλοφορούν τα δρομολόγια ως σήμερα (συμπεριλαμβανομένων των λεωφορειακών συνδέσεων Νοσοκομείου & Αγ. Βασιλείου).

• ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΑΜΙΝΙΑ (ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ)

Κυκλοφορούν τα δρομολόγια ως σήμερα.

• ΑΘΗΝΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Κυκλοφορούν τα δρομολόγια 884, 885.

• ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΟΡΜΕΝΙΟ

Κυκλοφορούν τα δρομολόγια 1682, 1683 ως σήμερα (δεν κυκλοφορούν Σάββατο Κυριακή και αργίες).

• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΦΛΩΡΙΝΑ

Κυκλοφορούν τα δρομολόγια 83, 86.

• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΡΙΣΑ (ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ)

Κυκλοφορούν τα δρομολόγια 1590, 1591, 1592, 1593, 2592, 2593, 2594, 2595.



Σημειώνεται ότι, όσα δρομολόγια δεν αναγράφονται αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας.



Αποζημιώσεις :

Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις των δρομολογίων, που είτε ακυρώνονται, είτε κυκλοφορούν, δικαιούνται αποζημίωσης, με κουπόνι, για εισιτήρια που έχουν εκδοθεί σε φυσικό σημείο πώλησης, ή επιστροφής στην κάρτα τους, για εισιτήρια web και mobile.