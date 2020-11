Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Δραματική προειδοποίηση για αύξηση των θανάτων

"Σήμα κινδύνου" από τον επίκουρο καθηγητή Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Γκίκα Μαγιορκίνη.

Την επιθετική δυναμική του κορονοϊού στην Ελλάδα υπογράμμισε ο Γκίκας Μαγιορκίνης προειδοποιώντας και για επερχόμενη δραματική αύξηση των θανάτων.

Έκανε λόγο για ήπια μείωση των μολύνσεων στην Αττική και «έκρηξη» στη Θεσσαλονίκη με έξι φορές περισσότερες διαγνώσεις ανά μονάδα πληθυσμού. Σημείωσε έτσι ότι η επιδημιολογική κατάσταση είναι πιο επιβαρυμένη στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο επίκουρος καθηγητής του ΕΚΠΑ σημείωσε την ανησυχητική αύξηση των θετικών διαγνώσεων στις ηλικακες ομάδες 19-39 και 40-65 (600 διαγνώσεις ανά εκατομμύριο).

Ανησυχητική είναι και η αύξηση στους άνω των 65 ετών, για τους οποίους, όπως είπε ο κ. Μαγιορκίνης, αποτελούν τον κύριο πυρήνα των ευπαθών ομάδων

Η ηλικιακή ομάδα 45-65 παρουσιάζει μεγαλύτερηθνητότητα. Ήδη καταγράφονται 10 θάνατοι ανά ημέρα και όπως προειδοποίησε αναμένεται δραματική αύξηση τις επόμενες ημέρες.

Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ τόνισε ότι στις σχολικές ηλικίες οι μολύνσεις παραμένουν χαμηλές και τέλος, επανέλαβε τη σύσταση για αυστηρή τήρηση των μέτρων περιορισμού της μετάδοσης και κατά τη διάρκεια του lockdown.