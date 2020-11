Οικονομία

Το αδιαχώρητο στην αγορά για τα τελευταία ψώνια πριν από την καραντίνα (βίντεο)

Πήραν “φωτιά” τα καρότσια στα σούπερ μάρκετ. Κατακλύστηκαν από πελάτες τα κομμωτήρια.