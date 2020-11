Υγεία - Περιβάλλον

Κοτανίδου στον ΑΝΤ1: “Καμπανάκι” για lockdown και τα Χριστούγεννα (βίντεο)

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας μίλησε για τις αντοχές του ΕΣΥ και εξέφρασε την ανησυχία της για τη συμμόρφωση των πολιτών.