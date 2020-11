Κοινωνία

Lockdown: “Γκριζάρισαν” ακόμη και οι “πράσινες” περιοχές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονες αντιδράσεις για την επιβολή του οριζόντιου μέτρου από περιοχές που μέχρι σήμερα έχουν χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο.